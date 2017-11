Gabriela Firea critica dur pachetul de masuri fiscale propus de Ministerul Finantelor. Ce spun primarii din Cluj, Oradea, Arad si Sectorul 3

"Acest pachet de modificări fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotrivă, pentru că vor fi bani mai puțini la buget, pentru investiții", a declarat primarul Bucurestiului, Gabriela Firea. "Am facut o simulare si scad veniturile municipiilor din Romania cu aproximativ 20%. In felul aceste este grav atinsa autonomia locala, fiindca nemaiavand bani de investitii, vom fi doar niste eliberatori de avize", spune primarul din Oradea, Ilie Bolojan.Ce spun primarii din marile orase despre reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%:„Am transmis și în cadrul ședinței Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) faptul că pentru toate primăriile de municipiu, nu doar pentru Primăria Municipiului București, acest pachet de modificări fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotrivă, pentru că vor fi bani mai puțini la buget, pentru investiții. Avem foarte multe proiecte in derulare, pe care ne dorim sa le finalizam si, de asemenea, avem proiecte noi care sunt acum in faza de realizare a studiilor de fezabilitate. Ar fi o lovitură foarte mare pentru toate comunitățile, de aceea am solicitat și mă bucur că am primit un răspuns pozitiv și din partea premierului, o îmbunătățire a acestui proiect sau, dacă va rămâne în varianta actuală, stabilirea unui sistem de compensări. In Bucuresti, spre exemplu, situatia este si mai dificila pentru ca asa cum stiti capitala contribuie la PIB-ul Romaniei cu 15%, dar primeste inapoi prin realocare doar 0,7%. Este adevarat, suntem constienti ca trebuie sa existe o solidaritate si o distributie, ca si orasele mai mici si comunele sa beneficieze de sume destul de importante de la bugetul national, prin Ministerul de Finante, dar totusi parca este o diferenta mult prea mare intre 15% contributie si 0,7% ceea ce se intoarce la Primaria Capitalei”."Nu avem suficiente date pentru a face o simulare. In consecinta nu am facut o simulare pe acest subiect, nici pentru Primaria Sector3, nici pentru Asociatia Municipiilor. In orice varianta, suntem preocupati de aceasta tema, este cat se poate de normal sa fim preocupati si sa fim foarte mobilizati in ideea de a vedea ce se intampla si de a influenta in sensul pozitiv. De asemenea, imi exprim satisfactia pentru ca avem angajamentul de astazi al primului-ministru, Mihai Tudose, pentru care ii multumesc, si anume ca nu se va lua nicio decizie pana nu o sa avem o discutie si sa incercam sa ne agreem pozitiile, sa ne punem de comun acord. M-as feri sa fac pe baza unor ipoteze niste afirmatii. Daca ar fi afectat bugetul de investitii intre 20 si 30%, asa acum spune domnul Bolojan, ar fi grav, dar nu iau de bun nimic, pana nu avem o discutie si o situatie clara. Cred in bunacredinta a premierului si in bunele intentii, acelea de a ne intalni si a gasi cea mai buna formula, astfel incat bugetele administratiei locale sa nu aiba de suferit"."In cadrul acestor modificari fiscale, afectarea salariilor nete este nesemnificativa. Sunt niste sume care se incadreaza la nivel de 1-3 procente, ceea ce nu este o chestiune majora. Dar unde este afectarea de fond? In interiorul impozitelor pe care statul le gestioneaza, in fapt, Guvernul creste ponderea impozitelor care se colecteaza la bugetul centralizat al statului, creste ponderea CAS-ului si scade ponderea impozitului pe venitul global care nu se muta in cresterea salariilor nete, ci se muta in cresterea CAS-ului. Cum acest impozit pe venitul global este unul din elementele principale de venituri ale autoritatilor locale, din simularea pe care am facut-o scazand IVG-ul de la 16% la 10% este o scadere de aproximativ 40% a fondului care urmeaza a se redistribui catre autoritatile publice locale. Prin urmare, cum impozitul pe venitul global la nivelul municipiilor resedinta de judet reprezinta intre 40 si 60% din veniturile totale proprii, afectandu-se deci cu 40% aproximativ, scad veniturile municipiilor din Romania cu aproximativ 20%. In felul aceste este grav atinsa autonomia locala, fiindca nemaiavand bani de investitii, vom fi doar niste eliberatori de avize si de platitori de salarii catre angajatii nostri. Asta am solicitat primului-ministru si dansul a acceptat, ori sa nu se mai puna aceste masuri in practica, o varianta care nu ne influenteaza si ne putem face planurile de investitii. Daca totusi Guvernul doreste sa faca modificari fiscale, si noi autoritatile locale nu contestam acest drept al Guvernului, ele sa se faca in asa fel incat sa nu ne afecteze veniturile, sa existe niste masuri compensatorii. Care pot fi acestea? Daca se scade suma care se aloca IVG-ului atunci trebuie crescuta mult ponderea cotei care ne revine din acest impozit ce ne ramane noua. Noi, din totalul impozitului pe venitul global incasam 41,75% dupa prevederile de astazi. Ca sa nu fim afectati, ar trebui sa creasca la aproximativ 70% aceasta cota care se colecteaza direct de autoritatile locale"."Nu comentez oportunitatea sau inoportunitatea masurii de reducere a cotei unice. In principiu, aceasta este o masura buna, de reducere a poverii fiscale, nu acest lucru il comentez si il contest. Doar cerem, toti primarii din Romania, si in special primarii din municipii, ca in urma acestei modificari fiscale sa nu pierdem aproximativ o treime din veniturile pentru investitii ale oraselor noastre. In Cluj avem un buget general de investitii de circa 90 milioane de euro, ar insemna o pierdere de circa 30 milioane de euro. De unde rezulta aceasta diferenta? Astazi cota unica este de 16%. Din acest impozit pe venit, 41,7% din cat se aduna din municipiu revine orasului nostru. Cota defalcata din impozitul pe venit care revine orasului nostru. Daca cota scade de la 16% la 10%, evident ca sunt mai putini bani si 41,7% este din mai putini bani. Asta inseamna o pierdere de aproximativ 30% din veniturile noastre. Ceea ce am cerut toti primarii, am cerut solutii compensatorii, in primul rand majorarea acestei cote la 70% cat sa compenseze deficitul de venituri pe care l-am avea"."In acest moment, de la marile municipii, Guvernul va prelua cam 25% din valoarea de investitii pe care o au municipalitatile, deci un sfert din investitiile anuale vor pleca spre Guvern. La Arad asta inseamna 12 milioane de euro. Cerem premierului Tudose sa nu aplice legea, iar daca o aplica sa intre in compensare pentru ca pana la urma se pierde din dezvoltarea Romaniei"."Acest lucru nu va fi reglementat pana cand impreuna cu dumneavoastra nu vom cadea de acord pe acea formula de echilibrare de care vorbeati. Infrastructura si alte servicii au fost facute din banii intregii tari. Atunci cand terminam simularile pe aceasta formula de echilibrare a bugetelor, o vom valida impreuna cu dumneavoastra. Este nevoie de o dezvoltare echilibrata a tarii".