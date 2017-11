Piata de peste proaspat, liber dreapta in toate intersectiile: ce proiecte au depus cetatenii la Primaria Bucurestiului pentru a schimba fata orasului

Printre proiectele propuse de cetateni se numara:- Magistrala ciclabila nord-centru: proiectul propune construirea unei piste pentru biciclete de pe DN1 spre centru sau macar reabilitare gurilor de canal de pe DN1 ca biciclistii sa poata merge in siguranta, pe marginea drumului.- Copacul de deasupra bancii: proiectul vizeaza zona Str. Mizil, Sectorul 3, si presupune eliberarea zonei de fiarele improvizate, ecologizarea zonei si montarea de banci noi sub copacii existenti plus plantari in zonele libere.- Decongestionarea traficului din Bucuresti: Scopul proiectului este decongestionarea traficului in Bucuresti, mai ales pe arterele importante si in special in orele de varf, prin implementarea principiului de "liber dreapta" in toate intersectiile semaforizate din Bucuresti.- Piata de peste - proiectul propune infiintarea unei piete de peste, o propunere fiind Piata Delfinului, aflata in stare avansata de degradare. Aceasta poate deveni si o atractie turistica pe modelul pietei de peste din Barcelona, in momentul in care produsele proaspete de peste vor fi preparate pe loc.- Eliberam trotuarele! - proiectul propune amenajarea unor parcari sub parcuri, strazi, scoli, piete publice, astfel incat masinile parcate pe trotuar sa se mute acolo. Acestea ar urma sa aiba acoperisul inverzit. Un exemplu dat de initiator, unde s-ar putea amenja astfel de parcari este Scoala Gimnaziala "Sfintii Constantin si Elena" (Aleea Lunca Cernei) sau Liceul Tehnologic Sfantul Antim Ivireanu (Aleea Poiana Muntelui).- Parc Prelungirea Ghencea - proiectul propune amenajarea unui parc pe locul fostelor sere din zona.- Reabilitare statii RATB - proiectul propune afisarea orarelor RATB in toate statiile din Sectorul 2, inventarierea tururor refugiilor RATB din Sector 2 unde scuarurile nu sunt dotate cu parapeti sau cu garduri de protectie, modernizarea pe viitor a tuturor scuarurilor din Bucuresti , inclusiv dotarea acestora cu rampe de acces pentru persoanele cu handicap.- Pista de alergare din tartan in Parcul Herastrau - proiectul propune crearea unei piste publice (gratuite) de alergare in aer liber, din tartan, de 1 culoar, in jurul Herastraului, in lungime de 5.7km.- Toalete ecologice moderne, automate, cu fise - "In Bucuresti exista la acest moment o toaleta publica la fiecare 7000 de locuitori, ceea ce reprezinta om mare problema a orasului. Propun amplasarea pentru inceput a 5 toalete ecologice moderne, dotate cu sistem electronic automat pentru deschiderea si inchderea usii in caz de urgenta (buton SOS care se activeaza la deschiderea usii in cazul lipsei curentului electric), sistem automat de spalare si dezinfectare dupa fiecare utilizare, sistem de aerisire si odorizare dupa fiecare utilizare. Accesul se va face cu fise", propune proiectul.- Statii de incarcare si locuri de parcare pentru vehicule electrice.- Aplicatie pentru telefonul mobil de semnalare a locurilor de parcare libere - proiect pilot.- Telescoape in Bucuresti - proiectul propune amplasarea a 5 telescoape profesionale cu fisa sau gratuite, in parcuri sau in zone pretabile identificate de municipalitate, pentru a observa in detaliu diferite fenomene sau obiective turistice.- Linii de tramvai izolate de restul traficului- "Pentru a face tramvaiele mai eficiente acestea trebuie sa fie mai rapide iar solutia cea mai la indemna este "izolarea" liniilor de tramvai de restul traficului. In acest fel tramvaiele ar deveni mult mai rapide decat transportul cu masina si mai multi oameni le-ar folosi", propune initiatorul proiectului.- Zona Centrala Decongestionata (ZCD) prin Taxare - "In zilele lucratoare fluxul de trafic pe axa Piata Victoriei - Splaiul Independentei este la cote ridicate, in timp ce unele variantele alternative de ocolire a centrului urban prezinta capacitate de preluare a traficului. Scopul este echilibrarea traficului astfel incat rutele ocolitoare sa preia din sarcina axei principale. Decongestionarea traficului in zona urmarita poate face loc unui transport public de suprafata optimizat ca frecventa si timpi de sosire. Totodata, decongestionarea in perimetrul numit confera securitate in utilizare biciclistilor in traversarea orasului", propune initiatorul proiectului.- graffiti pe calcane.- Promenada in jurul Lacului Grivita, zona Straulesti-Laminorului.- Pista biciclete de-a lungul raului Dambovita.- Aplicatie de avertizare parcare neregulamentara.- Amplasare panouri solare pe acoperisurile cladirilor detinute de primarie.- Aplicatie smartphone pentru a trimite sesizarile cetatenilor catre Primarie.In competitia "Propune pentru Bucuresti" s-au inscris in total 151 de proiecte: sanatate (10 proiecte); infrastructura culturala (9); amenajare/reabilitare spatii publice (30); spatii verzi, locuri de joaca pentru copii (19); smart city/oras digital (13); infrastructura - zone pietonale, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale (18); mobilitate, accesibilitate, siguranta circulatiei (38); infrastructura sociala (14).Comisia de evaluare, formata din reprezentanti ai Municipalitatii, va analiza, in perioada 9 octombrie ¬ 3 noiembrie 2017, toate cele 151 de proiectele depuse de cetateni.Proiectele eligibile vor fi supuse votului comunitatii, online, la sectiunea dedicata campaniei incepand cu data de 6 noiembrie. In perioada 6 - 17 noiembrie 2017 va avea loc etapa de vot, iar in data de 24 noiembrie vor fi afisate rezultatele finale. In conformitate cu ierarhia votului, 20 de proiecte vor fi incluse in bugetul Municipalitatii pe anul 2018, ce va fi supus adoptarii C.G.M.B. Bugetul maxim alocat pentru un proiect este de maxim 200.000 de euro TVA inclus.