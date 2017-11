​RATB a infiintat o noua linie de autobuz - 362- care va face turul muzeelor din Capitala

Autobuzul 362 circula de la ora 10,00 la ora 22,00, iar in interiorul vehiculului calatorii pot gasi o brosura cu harta acestui traseu al muzeelor, cu detalii in romana si engleza legate de obiective. Pentru acest traseu sunt disponibile trei autobuze, iar intervalul de succedare este de 45 de minute, potrivit brosurii. Lungimea traseului cultural este de 29,3 kilometri, potrivit Agerpres.Calatorii pot vizita orice muzeu bucurestean, de la Muzeul de Arta Populara "Doctor Minovici" la Muzeul National al Satului, Muzeul Sportului, Muzeul National de Arta Contemporana, Palatul Parlamentului, Biblioteca Nationala a Romaniei la Muzeul "Theodor Aman" si Muzeul Zambaccian. In difuzoarele din vehicul sunt prezentate informatii, in romana si engleza, despre muzeul din statia urmatoare.Linia a fost inaugurata vineri in prezenta ministrului Culturii, Lucian Romascanu, si a primarului general, Gabriela Firea, care a precizat ca proiectul implica un cost de 30.000 de euro lunar.Gabriela Firea si Lucian Romascanu au calatorit cu autobuzul de la Statia "Piata Presei" pana la Casa "Filipescu Cesianu", unde au facut o scurta vizita la Muzeul Varstelor, potrivit Agerpres.Ghid a fost Adrian Majuru, director al Muzeului Municipiului Bucuresti. Muzeul Varstelor, gazduit in Casa Cesianu, prezinta evolutia demografica, felul in care s-au schimbat obiceiurile populatiei legate de educatie, mancare si chiar curtare sau bolile vremurilor cu imagini, obiecte ale epocii, grafice si filme. "Veti vedea, pe grafice, diferente intre omul din secolul XVI si cel din prezent", a spus Majuru.