Drept la replica Primaria Capitalei la articolul GSP: Oprescu și Firea, 4,7 milioane de euro din banii bucureștenilor către echipa de baschet Steaua!

Drept la replicaIn spiritul deontologiei profesionale si al informarii corecte a cititorilor dvs, va rugam sa publicati urmatorul drept la replica in legatura cu articolul "EXCLUSIV Oprescu și Firea, 4,7 milioane de euro din banii bucureștenilor către echipa de baschet Steaua!» Explicațiile celor implicați", publicat de gsp.ro si preluat de hotnews.ro:Primul protocol de colaborare care implica Clubul Sportiv Municipal Bucuresti, la care se face referire in articol, a fost semnat in anul 2013, cand institutia era condusa de domnul Constantin Caliman. Protocolul a fost incheiat intre CSM Bucuresti, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti si Clubul Sportiv de Baschet Atletic Bucuresti, cu aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Prin acel protocol se aloca, pana anul 2016, suma de 500.000 euro pe an pentru sectia de baschet. Din documentele puse la dispozitie de CSM Bucuresti, reiese clar, ca protocolul de colaborare a fost semnat de consilierul juridic, Carmen Halaicu, in data de 19 august 2013, deci acesta a fost validat din punct de vedere juridic – atasam dovada.Mai mult decat atat, in luna februarie a anului 2016, cand Primar General interimar era Razvan Sava (PNL), s-a semnat actul aditional la acest protocol prin care s-a majorat suma alocata de la 500.000 de euro, la 900.000 de euro, NU la 1 septembrie 2017 asa cum eronat se afirma in articolul dumneavoastra.In 30 august 2017, printr-o hotarare a CGMB, actuala administratie nu a facut altceva decat sa continue un protocol incheiat cu ani in urma si NU a majorat contributia PMB. Mai mult decat atat, actuala administratie a scos in mod expres clubul privat Atletico din protocolul din care facea parte integranta in anii anteriori, asa cum reiese clar din actul normativ aprobat.Astfel, in prezent, asocierea actuala este doar intre CSM Bucuresti si Clubul Steaua.Este important de subliniat ca suma stipulata in protocol este destinata pentru sustinerea a doua echipe de seniori: una care joaca in Liga Nationala si una care joaca in Liga I, precum si pentru sustinerea activitatilor echipelor de juniori.Precizam ca, inainte de semnarea protocolului, la CSM nu existau echipe de juniori, iar acum sunt cinci echipe.Subliniem, de asemenea, ca asa cum reiese din protocol, PMB nu aloca fonduri pentru echipa de baschet a Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, ci finanteaza echipa de baschet CSM – Steaua Bucuresti, echipa care apartine deopotriva CSM Bucuresti si Clubului Steaua.Un alt aspect care trebuie subliniat este palmaresul echipelor de baschet CSM Bucuresti, ale caror performante au crescut semnificativ dupa finantare:Astfel:Daca intre anii 2009-2013 echipele de baschet ocupau locurile 12, 7 sau 8 in Liga Nationala, dupa semnarea protocolului a fost pentru prima data cand echipa de baschet CSM a jucat in Cupele Europene, avand performante notabile:2014-2015 a ocupat locul 4 (calificare in Cupe Europene)2015-2016 locul 3 (cupe europene)2016-2017 locul 2 (cupe europene).Obiectivele de performanta care sunt precizate in protocolul de colaborare aprobat de CGMB in anul 2017 sunt urmatoarele:- pentru sezonul competitional 2017-2018, calificarea in primele 4 echipe ale Ligii Nationale de Baschet masculin si calificarea in Europe Cup pentru sezonul urmator;- pentru sezonul competitional 2018-2019 calificarea in Finala Ligii Nationale de baschet masculin, calificarea in play-off-ul Europe Cup, pentru sezonul in desfasurare si calificarea pentru sezonul urmator in cupa europeana;