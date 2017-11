GSP: Oprescu si Firea, 4,7 milioane de euro din banii bucurestenilor catre echipa de baschet Steaua!

Initial, pe 13 august 2013, se semna un protocol de colaborare intre trei entitati pentru o echipa comuna de baschet, CSM Steaua:- CSA Steaua Bucuresti, prin presedintele George Boroi;- CSM Bucuresti, prin directorul general Constantin Caliman;- Atletic Bucuresti, prin presedintele Virgil Stanescu.CSM, clubul Primariei, se angaja sa vireze, timp de 4 ani, 500.000 euro, bani publici, la fiecare 12 luni in contul clubului. In total, 2 milioane de euro. CSA venea cu partea de infrastructura.Protocolul a fost reinnoit pe 1 septembrie 2017. Cu o suma aproape dubla venita de la bugetul local, 900.000 euro pe an! Durata, 3 ani. In total, 2.700.000 euro.