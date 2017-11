Penurie de crese in Sectorul 2 din Bucuresti: mii de copii si doar 255 de locuri la stat

Din cauza numarului mic de locuri, de multe ori parintii nici nu mai apeleaza la cresele de stat si se indreapta direct spre o cresa privata. Aici costurile lunare variaza intre 1000-1500 lei, o suma mult prea mare pentru multe buzunare."Cresa Ciobanasului are o capacitate de 175 locuri, iar Cresa Sinaia are o capacitate de 80 locuri. La Cresa Ciobanasul sunt pe listele de asteptare 15 copii, iar la Cresa Sinaia sunt in asteptare 35 de copii", se arata in raspunsul trimis de institutie.Intrebati daca au in plan sa construiasca noi crese, Primaria Sectorului 2 a comunicat ca a finalizat, zilele acestea, lucrarile pentru o noua cresa (cu o capacitate de 80 de locuri) pe strada Teiul Doamnei numarul 99.Chiar si asa, numarul acestora este foarte mic raportat la populatia din Sector si numarul de copii.Intrebati de ce nu au construit mai multe crese pana acum, reprezentantii Primariei Sector 2 raspund: "Pentru construirea de noi creste in Sectorul 2 a fost necesara identificarea resurselor materiale si financiare. Prin Strategia de Dezvoltare Locala Integrata si Durabila a Sectorului 2, aprobata de catre Consiliul Local Sector 2, s-a hotarat construirea a sase crese noi in perioada 2016-2025". In campania electorala din 2016, primarul Mugur Mihai Toader a promis construirea a 3 crese : o cresa de 100 locuri pe strada Pancota si constructia a inca 2 crese pentru 350 copii.