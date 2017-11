Consilierii generali PNL vor initia un proiect de hotarare de Consiliu General prin care sa cinsteasca memoria luptatorilor anticomunisti

"Acesta nu este o idee noua in PNL, motivul pentru care nu am initiat acest proiect mai devreme a fost acela ca administratia Firea/PSD a cheltuit foarte multi bani pe statui (unele dintre acestea cu o simbolistica marginala pentru Romania) si nu am vrut sa fim asociati practicii PSD de a arunca bani pe statui mult suprabugetate. Cu toate acestea, PNL nu poate ramane indiferent la insultele aduse de senatorul PSD Serban Nicolae memoriei luptatorilor anticomunisti si, drept raspuns, consideram ca este datoria noastra sa reactionam acum si sa le aparam memoria acelora care ne-au aparat tuturor onoarea, sacrificandu-se intr-o lupta inegala si dura cu Securitatea regimului comunist", a postat Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.