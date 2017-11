Primaria lui Robert Negoita vrea sa recupereze de la pensionari contravaloarea pachetelor de alimente date gresit

Banii urmeaza sa fie recuperati de catre Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3, potrivit unei hotarari adoptate marti de Consiliul local Sector 3.Incurcatura a aparut dupa ce Primaria a modificat de mai multe ori regulamentul de acordare a ajutoarelor."Incepand cu anul 2013 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 desfasoara un Program de acordare a unor beneficii sociale, acordate sub forma de pachete alimentare. Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 92/29.03.2013 a fost aprobata Metodologia de acordare a unor ajutoare sociale constand in pachete alimentare pensionarilor la limita de varsta si/sau invaliditate din sistemul public de pensii cu un venit net lunar/membru de familie mai mic sau egal cu 700 lei. Aceasta Metodologie prevedea acordarea ajutoarelor sociale de doua ori pe an, in preajma sarbatorilor Pascale si a sarbatorilor de Craciun. Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 316/14.10.2013 a fost modificata Metodologia de acordare a unor ajutoare sociale constand in pachete alimentare aprobata prin Hotararea Consiliului Locale Sector 3 nr. 92/29.03.2013. Modificarea a avut ca scop eficientizarea activitatii Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3, reducerea costurilor de distribuire si modificarea conditiilor de eligibilitate a potentialilor beneficiari. Astfel, au fost acordate pachete alimentare, pensionarilor la limita de varsta si/sau invaliditate din sistemul public de pensii cu un venit net lunar/membru de familie mai mic sau egal cu 700 lei, o singura data pe an, pachetul avand o valoare de 120 lei/persoana .In anul 2014, prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 84/31.03.2014, s-a aprobat o noua Metodologie de acordare a unor ajutoare sociale constand in pachete alimentare. Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 132/30.06.2016 s-a modificat si completat Metodologia de acordare a unor ajutoare sociale constand in pachete alimentare, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 84/3.03.2014 - Prin aceasta hotarare, au fost modificate conditiile de acordare a pachetelor alimentare si anume, a fost introdusa obligativitatea achitarii de catre beneficiari a impozitelor si taxelor locale", se arata in anexa proiectului de hotarare adoptat.Primaria a incercat sa recupereze banii, dar nu toata lumea a fost de acord sa-i restituie." In urma verificarilor efectuate la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 de catre organele de control ale Curtii de Conturi- Camera de Conturi Bucuresti, prin Decizia nr. 34/10.03.2016, s-a dispus recuperarea sumelor reprezentand cheltuieli nejustificate cu pachete alimentare acordate necuvenit beneficiarilor care nu au declarat corect veniturile, sau care realizau venituri din salarii /pensii mai mari decat limita de 700 lei/membru de familie si/sau persoane care aveau obligatii restante catre bugetul local. In vederea ducerii la indeplinire a masurii dispuse prin Decizia Curtii de Conturi, au fost efectuate demersuri si au fost emise de catre Primarul Sectorului 3, dispozitii de recuperare a sumelor reprezentand contravaloarea pachetelor alimentare. Persoanele de la care urmeaza a fi recuperate sumele au fost initial instiintate si ulterior le-au fost comunicate dispozitiile de recuperare. O parte dintre beneficiari au inteles demersul nostru si au achitat contravaloarea, o alta parte, datorita veniturilor reduse au solicitat plata esalonata dar cea mai mare parte a beneficiarilor nu au indeplinit obligatia de plata a sumelor de recuperat. Dispozitiile astfel emise reprezinta titluri executorii. ", se arata in expunerea de motive a proiectului.Cei care nu achita contravaloarea pachetelor la timp, trebuie sa plateasca si dobanzi."La cuantumul sumelor de recuperat (contravaloarea pachetelor alimentare) stabilite prin titlurile executorii-Dispozitii de Primar se vor calcula de la data comunicarii dispozitiilor si pana la data incasarii integrale a sumelor respective, majorari de intarziere al caror nivel este cel prevazut de Codul de Procedura Fiscala in cazul obligatiilor fiscale datorate bugetelor locale".In proiectul de hotarare nu se specifica valoarea fiecarui pachet, cate astfel pachete au fost date si cate trebuie recuperate.