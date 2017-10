​O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei: se dau 30 milioane lei pentru sali de sport, 3,3 milioane lei pentru biserici si 7,7 milioane lei pentru statui

Intr-un comunicat de presa, reprezentantii Primariei Capitalei spun ca rectificarea bugetara vizeaza disponibilizarea sumelor care, din motive obiective, nu pot fi cheltuite pana la sfarsitul acestui an, mare parte din aceste sume urmand a fi utilizate pentru plata in avans a necesarului de gaze naturale pentru productia agentului termic.Ce presupune rectificarea bugetara:Se taie circa 20 milioane lei de la proiectele de infrastructura:- Strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu se iau 6,6 milioane lei si raman 26 milioane lei;- Modernizare bd. Liviu Rebreanu - se iau 5 milioane lei, raman 6,8 milioane lei;- Pasajul Ciurel - se iau 5 milioane lei, raman 50 milioane lei;- modernizare Sos. Pantelimon - se iau 5 milioane lei, raman 25 milioane;Alte institutii:- Biblioteca Metropolitana - se taie 2,2 milioane lei, raman 10,8 milioane lei;- Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti - se iau 2 milioane lei, raman 34,4 milioane lei;- Administratia Fondului Imobiliar - se taie circa 4 milioane lei, raman 21,3 milioane lei;- Administratia Strazilor bucuresti - se taie 37 milioane lei, raman 157 milioane lei;- Teatrul Stela Popescu - se taie 3 milioane lei, raman 7 milioane lei;- Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic - se aloca 6,3 milioane, bugetul ajungand la 133 milioane lei. Se dau: 3,3 milioane lei pentru biserici, dintre care 1 milion la Patriarhia Romana; 2,5 milioane lei pentru realizare monument Martin Luther si Jean Calvin, 2,1 pentru un monument dedicat gen. Henri Mathias Berthelot, 3,5 milioane lei pentru un monument dedicat Reginei Maria a Romaniei;- ARCUB - se taie 18,5 milioane, raman 54,3 milioane;- Casa Artelor Dinu Lipatti - se dau 1,8 milioane lei;- Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - se taie 3,9 milioane lei, raman 48 milioane lei;"In ceea ce priveste proiectele de infrastructura de la care vor fi diminuate anumite sume, va informam ca, prin proiectul de rectificare bugetara, se redirectioneaza 18,5 milioane de lei de la patru proiecte pentru care, pana la sfarsitul acestui an, nu pot fi facute plati, pentru plata in avans a gazelor naturale:- Pentru finalizarea proiectului Străpungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu este necesara contractarea unor lucrări ce nu au fost prevăzute în contractul de bază, şi anume: iluminat public, semaforizare şi separatoare de flux din beton. Dat fiind faptul ca procedura de achizitie se va finaliza pana la sfârşitul anului 2017, lucrarile de executie pot incepe abia la inceputul anului 2018, dacă o permit conditiile meteo, deci nu pot fi finantate pana la finele acestui an.- Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Soseaua Pantelimon - Din lipsa Planului Urbanistic Zonal nu au fost finalizate procedurile privind obţinerea Autorizaţiei de construire pentru Park & Ride. Acest fapt implică prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor.- Penetraţie Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti - Pitesti - Lucrările prevăzute în graficul de execuţie pentru anul 2017 nu pot fi executate în totalitate din cauza întarzierilor generate de relocarea reţelelor electrice aflate în amplasamentul lucrărilor. De asemenea, sunt in curs de finalizare lucrările pentru descărcarea arheologică prevăzută prin Avizul Ministerului Culturii.- Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bdul Liviu Rebreanu - Finalizarea obiectivului este condiţionată de găsirea unui amplasament pentru construcţia Park&Ride. Totodată, desfinţarea unui imobil, ce se află pe amplasamentul lucrării, este condiţionată de emiterea Autorizaţiei de desfiinţare de către Primăria Sector 3. Aceste probleme determină o întârziere a lucrărilor faţă de graficele de execuţie şi implicit a plăţilor, cea ce impune micşorarea prevederilor bugetare.In ceea ce priveste suma de 68 milioane lei care se propune a fi diminuata de la RADET, acesti bani erau prevazuti pentru modernizarea unor centrale termice, actiune care se va realiza in anul 2018.Administratia Strazilor propune diminuarea creditelor bugetare cu suma de 37 milioane de lei, creditele de angajament ramanand nemodificate. Mentionam ca aceasta suma era prevazuta pentru achizitionarea unor utilaje insa, avand in vedere ca la data prezentei procedura de achizitie nu este finalizata, plata si livrarea nu se pot face pana la sfarsitul anului, banii fiind repartizati catre alte proiecte prioritare", se arata intr-un comunicat emis de Primaria Capitalei.