Primarul general Gabriela Firea vrea sa redeschida pentru masini drumul forestier care taie padurea Baneasa in doua, pentru acces catre cartierul Greenfield

Proiectul a fost votat de consilierii generali cu 37 voturi. Potrivit acestuia, dezvoltatorul cartierului Greenfield va dona catre municipalitate urmatoarele terenuri- terenul intravilan in suprafata de 1156 mp, situat in Drumul Padurea Mogosoaia nr. 54-60;- terenul intravilan in suprafata 659 mp, situat in Drumul Padurea Mogosoaia nr. 50-52;- terenul in suprafata de 4185 mp, situat in Drumul Padurea Mogosoaia nr. 54-60;"Prin Actul aditional nr. 1 la Oferta de donatie autentificata sub nr. 1529/21.09.2017, se doreste donarea terenurilor mentionate mai sus cu sarcina de a da obiectul Ofertei de donatie in compensare catre Romsilva, conform art. 37 din codul Silvic al Romaniei, in vederea deschiderii accesului public intre Aleea Privighetori br si Drumul Padurea Pustnicu, pe tronsonul care se suprapune cu drumul forestier FE00868D1, in aplicarea HCGMB nr. 218/2017, hotarare prin care Consiliul Local al Sectorului 1 a fost imputernicit de a efectua demersuri, in numele municipiului Bucuresti, in vederea crearii de noi drumuri/cai de acces pe raza sectorului 1 si vizeaza in principal accesul in cartierele rezidentiale situate in vecinatatea fondului forestier din nordul sectorului 1", se arata in expunerea de motive a proiectului.Conform prevederilor art. 37 alin 1 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicata "pot fi scoase definitiv din fondul forestier national, doar cu conditia compensarii acestora, fara reducerea suprafetei fondului forestier si cu plata anticipata a obligatiilor banesti, numai terenurile necesare realizarii sau extinderii urmatoarelor categorii de lucrari si obiective...drumuri de interes judetean si local"."Acesti cetateni au fost indusi in eroare de dezvoltator. Trebuie sa indreptam o nedreptate. Solutia este urmatoarea: municipalitatea sa accepte cu caracter de donatie din partea investitorului a unor terenuri, sa faca un schimb cu Romsilva, sa asiguram un al doilea acces", a declarat primarul Gabriela Firea.Anuntul facut de primarul Gabriela Firea este cu atat mai controversata cu cat dezvoltatorul complexului imobiliar a achizitionat deja terenurile si este in procedura de avizare pentru construirea a trei cai de acces, care nu implica Padurea Baneasa."Actualul management si actionariat al Impact Developer & Contractor SA a fost, inca din 2013 de la preluarea conducerii companiei, in contact cu toate autoritatile responsabile, incercand identificarea unei solutii viabile alternative pentru drumul Vadu Moldovei. Desi constructia drumurilor publice nu este responsabilitatea dezvoltatorului, Impact a comandat un studiu de trafic cerand in mod expres solutii care sa nu includa Vadu Moldovei. La finalizarea studiului, au fost identificate trei solutii alternative. Impact a parcurs pasii concreti pentru a pune in aplicare aceste variante, a achizitionat terenurile necesare, a pregatit proiectele si a depus documentatiile pentru avizele necesare. Pentru implementarea acestor solutii, Impact va cheltui aproximativ 1,5 milioane de euro, urmand ca infrastructura rezultata sa fie ulterior donata autoritatilor pentru a putea fi folosita in regim de drumuri publice.Cele trei solutii sunt :- Extinderea Aleea Teisani si imbunatatirea intersectiei cu iesire din DN1 catre Centura Bucuresti;- Construirea unui drum cu iesire catre Centura, in capatul Cartierului Platanilor;- Construirea unui drum de acces din Aleea Teisani pe sub pasajul centurii Bucuresti catre DN1, spre ambele directii, atat catre Otopeni cat si spre Bucuresti.In cazul tututor acestor solutii s-au obtinut certificatele de urbanism iar in acesta se precizeaza necesitatea unui PUZ. In continuare se urmaresc pasii necesari pentru obtinerea PUZ", se arata intr-un raspuns trimis de reprezentantii Greenfield, la solicitarea HotNews.ro, la finalul lunii august.Reamintim ca in momentul in care a obtinut aprobare pentru construirea cartierului, dezvoltatorul s-a angajat ca va face inca o intrare in cartier, din Soseaua de Centura, insa acest lucru nu s-a mai intamplat, folosind complementar drumul forestier. Mai mult, dezvoltatorul a anuntat ca vrea sa extinda Greenfield cu inca 39 de blocuri. Asociatia EcoCivica reclama mai multe posibile ilegalitati facute de dezvoltatori si cere protejarea padurii Baneasa, reclamand ca drumul forestier, nu este dedicat masinilor si daca va fi asfaltat, taie padurea in doua.Fundatia Ecocivica a militat in instanta pentru pastrarea drumului forestier, alaturi de Directia Silvica si a castigat procesul."In 2007-2008 dezvoltatorul cheama in judecata mai multe autoritati ale statului, printre care si Directia Silvica Ilfov, pt a i se permite accesul pe drumul forestier in vederea costruirii ansamblului. Anterior, solicitase accesul Directiei Silvice dar i s-a refuzat in baza prevederilor Codului Silvic. Se ajunge in instanta la Judecatoria Sectorului 1 cu o actiune pe fond. Se solicita instantei si emiterea unei Ordonante Presedintiale prin care sa se permita accesul pe drumul forestier. Instanta dispune ACCESUL, TEMPORAR, AUTO SI/SAU PIETONAL, pana la judecarea dosarului pe fond. Drumul forestier era consfiintit ca atare prin Amenajamentul Silvic, aprobat prin Ordin de Ministru, pentru Padurea Baneasa. In Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, din anul 2000, se mentiona o cale de acces, cu 6(sase!!!!) benzi prin acea zona a Padurii Baneasa. Era o intentie a Primariei dar care nu fusese avizata si de autoritatea silvica, care, oricum, nu putea aviza un asemena plan cu bulevard prin mijlocul padurii. Dezvoltatorul a atacat si Ordinul de Ministru, cel cu amenajamentul silvic, ajungandu-se pana la Inalta Curte. Intre timp dosarul de la Judecatoria Sectorului 1 s-a suspendat pana la solutionarea exceptiei de nelegalitate a Ordinului de Ministru. Ordonanta Presedintiala era in vigoare si exista acces temporar pe drumul forestier.Solutia Curtii de Apel, pastrata si de Inalta Curte, a fost ca drumul a fost si ramane forestier, Ordinul de Ministru fiind legal. Avand in vedere solutia data de Inalta Curte, Directia Silvica si Eco-Civica au solicitat Judecatoriei Sectorului 1 sa repuna pe rol dosarele cu accesul pe drumul forestier(fond) si cel cu Ordonanta. Ceea ce s-a si intamplat. Cele doua Instante au luat act de solutia Inaltei Curti, au reconfirmat ca drumul este forestier, inchis traficului auto, public", a scris Dan Trifu pe pagina de Facebook.In 2016, IMPACT Developer & Contractor, a anuntat ca va extinde cartierul rezidential GREENFIELD urmand sa investeasca 44 milioane euro in blocuri, infrastructura si utilitatile aferente.Acesta va fi dezvoltat pe un teren in suprafata de 10 ha si cuprinde 39 de blocuri construite in regim de inaltime P+4E si P+5E, totalizand 888 de apartamente cu 2, 3 si 4 camere, reprezentand a treia faza de dezvoltare a ansamblului."In prezent IMPACT are in curs de dezvoltare 39 de blocuri in Ansamblul Platanilor din cartierul GREENFIELD Baneasa, insumand peste 900 de apartamente cu 2, 3 si 4 camere, dintre care jumatate vor fi livrate in aceasta primavara, iar restul pana la finalul anului 2017. Preturile de vanzare variaza intre 59.980 euro pentru un apartament cu 2 camere, 69mp, 75.980 euro pentru apartamentele cu 3 camere, 94mp, si 99.748 euro pentru cele cu 4 camere, 124mp. Preturile mentionate nu includ TVA", se arata intr-un comunicat de presa emis de comunicatorii companiei la inceputul acestui an.Prima faza a proiectului GREENFIELD a fost dezvoltata in perioada 2007-2010 si este vanduta in proportie de 100%. Aceasta se intinde pe o suprafata de 10 ha si cuprinde 680 de apartamente si vile in cele 5 ansambluri (Rubin, Topaz, Blue, Onix si Quartz). A doua faza, Ansamblul Salcamilor, dezvoltat in perioada 2014-2016, se intinde pe o suprafata de 7 ha si cuprinde 35 de blocuri cu 924 de apartamente cu una, doua, trei si patru camere. In prezent, acesta este vandut in proportie de 85%."IMPACT Developer & Contractor SA (IMP) a obtinut in 2016 venituri operationale in valoare de peste 152 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul anterior, iar profitul operational al companiei a crescut la 25,5 milioane lei, cu 270% mai mult fata de 2015. Rezultatele obtinute se datoreaza in principal vanzarilor de apartamente din cadrul cartierului GREENFIELD Baneasa, unde IMPACT a incheiat anul trecut 433 de contracte si 130 de precontracte pentru locuinte. Acest rezultat ii confirma proiectului statutul de cel mai bine vandut cartier rezidential din Bucuresti", se arata intr-un comunicat de presa emis de comunicatorii companiei la inceputul acestui an.