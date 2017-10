Sportiva Simona Halep si actorul Ion Caramitru vor primi titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului

Simona Halep, nascuta pe 27 septembrie 1991, la Constanta, se afla in prezent pe locul 1 mondial. Halep a castigat de-a lungul carierei 15 turnee WTA la simplu (sase in 2013, doua in 2014, trei in 2015, trei in 2016, unul in 2017), dintre care cele mai importante sunt turneele Premier Mandatory de la Indian Wells si Madrid."In ultima perioada, performantele sportivilor romani sunt din ce in ce mai rare pe plan international. (...) In acest context, performanta Simonei Halep de a ajunge numarul 1 in clasamentul Women's Tennis Association si de a ridica numele Romaniei pe locul 1 in tenisul mondial este cu atat mai importanta. Simona Halep a dovedit ca, prin perseverenta si pasiune, poate depasi orice obstacol in cariera sa si a devenit un model inspirational pentru viitoarele generatii. Parcursul uimitor al Simonei Halep este unul unic pentru un sportiv din Romania si reprezinta un model decisiv pentru sportul romanesc. La numai 26 de ani, Simona Halep a devenit o legenda in tenisul mondial datorita performantelor uimitoare dobandite doar pana in acest moment, iar nivelul si pregatirea sa prevestesc o performanta si mai completa, si mai uimitoare. Talentul exceptional al acestei sportive trebuie valorificat, sprijinit si recompensat pe toate planurile", se arata in expunerea de motive a proiectului.lon Horia Leonida Caramitru, cunoscut de publicul larg ca ION CARAMITRU, s-a nascut pe 9 martie 1942, in Bucuresti. Actor de teatru si film, dar si regizor, detine functia de presedinte al UNITER din anul 1990 si de director al Teatrului Nationat din Bucuresti din anul 2005."Ion Caramitru a fost distins cu titlul de Ambasador Shakespeare in Romania, oferit de Consiliul Britanic, cu ocazia Anului Shakespeare-400, in 1995 a primit titlul de Ofiter de Onoare al Ordinului Imperiului Britanic (OBE), pentru activitatea culturala romano - britanica si decorat de Regina Elisabeta a II-a. In 1997 a primit titlul de Cavaler al Ordinului Literelor si Artelor din Franta, iar in anul 2000 i-a fost conferit Ordinul Pentru Merit al Romaniei in grad de Mare Cruce, in anul 2008 la lasi primeste titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Arte "George Enescu", urmata de Crucea Casei Regale a Romanie, iar anul acesta decorat cu Ordinul National ￯Steaua Romaniei" in grad de Cavaler", se arata in expunerea de motive a proiectului.