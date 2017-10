Consiliul General al Municipiului Bucuresti a alocat 466 milioane lei pentru plata in avans a gazelor naturale pentru producerea energiei termice

"Vom plati in avans gazele, vom incheia 4 conventii cu producatorii de gaze, avem acoperit inclusiv luna ianuarie. In sedinta urmatoare vom aloca sumele si pentru februarie si martie. NU este adevarat, Capitala nu va ramane in frig", a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliu General.