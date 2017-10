​Familiile monoparentale vor primi un ajutor de pana la 1.200 lei de la Primaria Capitalei

In 2017, Primaria Capitalei a mai alocat 65 milioane lei pentru biserici, iar subventia la RADET si la RATB, mostenita de la fostii primari, unde jumatate din valoarea biletului si a gigacaloriei este platita de municipalitate, totalizeaza circa 1,1 miliarde lei. Bugetul Primariei Capitalei intr-un variaza intre 4 -4,5 miliarde lei.Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii si 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.Pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 201 lei si pana la 530 lei inclusiv, se acorda un ajutor dupa cum urmeaza: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii si 800 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii."Conform datelor statistice furnizate de catre Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de sector, in anul 2017, trimestrul II, figurau ca si beneficiari ai alocatiei pentru sustinerea familiei in Bucuresti un numar de 406 familii. In prezent familiile monoparentale care au venituri pe membru de familie de pana la 530 lei beneficiaza de acordarea unei alocatii pentru sustinerea familiei monoparentale in cuantum de maxim 240 lei, aceasta suma fiind acordata familiilor cu 4 sau mai multi copii. Data fiind aceasta situatie, familiile monoparentale au nevoie de protectie sociala adecvata in vederea ameliorarii continue a calitatii vietii lor, in cadrul familiei, prin implementarea de masuri de reducere a saraciei si izolarii sociale", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare adoptat.Impactul bugetar nu se poate calcula deoarece nu stim cati copii sunt in cele 406 familii parentale si ce venituri are fiecare familie.Ce stimulente/ajutoare mai acorda Primaria Capitalei - 450 milioane leiLa finalul lunii august, Consiliul general la propunerea primarului Gabriela Firea a aprobat acordarea unui stimulent de 500 lei pe luna pentru adultii cu handicap care au domiciliul stabil/resedinta pe raza municipiului Bucuresti. In Bucuresti sunt circa 57.000 de adulti cu handicap care vor putea beneficia de acest ajutor. Impactul finaciar pentru un an este de maxim 340 milioane lei.In luna iulie, Consiliul General la propunerea primarului Gabriela Firea a decis acordarea unui stimulent financiar, de 1.000 lei/luna pentru copiii cu handicap. Conform datelor statistice furnizate de catre Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati, in trimestrul I al anului 2017 erau inregistrati un numar total de copii cu handicap de 4.666. Impactul bugetar anual este de maxim 56 milioane lei.In luna iunie, Consiliul General a aprobat acordarea unui stimulent financiar in cuantum de 2.500 de lei pentru fiecare nou-nascut. Potrivit datelor de la INS, in 2015 s-au nascut 19.255 copii, ai caror parinti au rezidenta pe teritoriul municipiului Bucuresti. Impactul bugetar anual este de maxim 48 milioane lei.In luna mai, Consiliul General la propunerea primarului Gabriela Firea a aprobat acordarea unui stimulent financiar de 1500 lei net/familie pentru tinerii care se casatoresc. Anul trecut au avut loc in Bucuresti circa 6.000 de casatorii. Impactul bugetar anual este de circa 9 milioane lei.In total, acestea au un impact bugetar de circa 450 milioane lei.Acestor ajutoare se alatura si banii acordati la biserici - 65 milioane in 2017, subventia la RADET si RATB - circa 1,1 miliarde lei, acordata pentru toata lumea, nu diferentiata in funcctie de venit. Reamintim ca aproximativ jumatate din pretul gigacaloriei pentru abonatii RADET si jumatate din biletul RATB este subventionat de Primaria Capitalei.