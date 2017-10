Capitala, fara sala noua de sport: Licitatia pentru noua sala polivalenta a Bucurestiului a fost anulata si trebuie reluata

Valoarea lucrarilor a fost estimata la circa 290 milioane de lei plus TVA (65 milioane de euro). Oprescu a declarat la vremea respectiva ca lucrarile vor incepe in 2015.Cateva luni mai tarziu, comisia de licitatie din cadrul municipalitatii a declarat castigatoare oferta depusa de consortiul Astaldi SPA - Euro Construct Trading 98 in valoare de circa 65 milioane euro - pentru circa 40.000 mp de sala. Initial a fost declarat castigator consortiul Strabag - Aecom Ingenieria - Comnord care a prezentat o oferta de 55 milioane euro pentru o suprafata de 37.941 mpm, dar a fost descalificat. Perdantul a facut contestatie, iar Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) a decis reanalizarea ofertelor. Tot scandalul a pornit de la cuvantul "circa".La inceputul anului 2014, Primaria Capitalei a introdus in caietul de sarcini pentru licitatie suprafete orientative pentru Sala polivalenta, respectiv 40.000 mp. Consortiul condus de Astaldi a pastrat si in oferta de licitatie cuvantul circa atat pentru valori, cat si pentru pretul constructie. Consortiul condus de Strabag a venit cu valori clare atat in ceea ce priveste suprafata, cat si pretul.Dupa o serie de controverse birocratice legate de termenii din caietul de sarcini, Strabag - care avea o oferta mai mica ca pret cu 10 milioane de euro decat Astaldi - a fost descalificat si a castigat Astaldi. Printre motivele invocate se numara faptul ca Strabag a redus suprafata salii, a majorat procentul de ocupare a terenului prin marirea parterului si nu a respectat cerintele de functionalitate.Strabag spune ca cifrele din caietul de sarcini erau orientative, afirmatiile referitor la functionalitate sunt subiective, iar oferta in ansamblul ei respecta cerintele din caietul de sarcini.Strabag s-a adresat CNSC cerand reevaluarea ofertelor si a avut castig de cauza, Primaria Capitalei fiind obligata sa reanalizeze ofertele. Decizia poate fi contestata.Jurnalistul Catalin Tolontan a scris pe blogul sau despre acest caz, atragand atentia asupra faptului ca licitatia e castigata de o oferta cu 10 milioane de euro mai scumpa decat concurenta.