Licitatia pentru cele 400 de autobuze noi in Bucuresti: contestatiile au fost respinse

Castigatorul va fi anuntat 25 de zile mai tarziu, a mai spus primarul Bucurestiului.Potrivit primarului general, CNSC a constatat ca 95% din contestatii sunt nefondate, iar in rest primaria trebuie sa aduca lamuriri suplimentare si completari la caietul de sarcini.Dupa deschiderea ofertelor pot fi depuse alte contestatii.Gabriela Firea a cerut operatorilor economici sa inceteze "acest boicot birocratic".Primarul general a mai spus ca va cere amendarea legii achizitiilor publice astfel incat cei care depun contestatii sa depuna o cautiune care sa fie retinuta integral daca contestatia este nefondata.Printre lucrurile contestate de operatorii economici, primarul capitalei a enumerat:- lotizarea licitatie in functie de marimea autobuzelor, respinsa- deschiderea laterala a usilor s-a cerut de 1,2 m, pe cand peste tot deschiderea usilor se cere cat mai mare pentru acesul cat mai usor al calatorilor- s-a contestat cerinta ca scaunele sa fie anti-grafitti si anti-vandalizare- un operator a cerut sa vada garajele Ratb ca sa afle daca acestea sunt acoperite sau nuReamintim ca licitatia demarata de Primaria Capitalei pentru achizitia celor 400 de autobuze noi a fost suspendata in septembrie de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor dupa ce un agent comercial a cerut modificarea caietului de sarcini fiindca nu asigura o concurenta reala.Gabriela Firea a promis inca din toamna anului trecut ca va cumpara 400 de autobuze, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze. Edilul a reusit sa lanseze licitatia pentru achizitionarea a 400 de autobuze pentru RATB abia pe 1 iulie. Contractul a fost estimat la circa 510,5 milioane de lei, fara TVA, pentru o perioda de 4 ani si viza achizitia a 320 de autobuze cu o lungime de 12 metri cu o capacitate minima de 96 de calatori, 50 de autobuze cu o lungime de 10 metri si o capacitate minima de 70 de calatori, precum si 30 de autobuze articulate, lungi de 18 metri, cu o capacitate minima de 135 de calatori.Pe 17 august licitatia a fost insa anulata din cauza unei erori in SEAP.Pe 17 august Primaria a urcat din nou licitatia in SEAP, termenul limita pentru primirea ofertelor fiind 21 septembrie, ora 16.00, iar pentru evaluarea ofertelor - 16 octombrie 2017, ora 18.00.