Primaria Bucuresti vrea sa aloce 127,3 milioane lei pentru construirea a 9 sali de sport la scolile din Sectorul 3

Scolile se afla in administrarea Primariei Sector 3, iar banii pentru construirea salilor de sport vor fi dati de Primaria Capitalei.Primaria Sectorului 3 a solicitat ajutor Primariei Capitalei pentru construirea in total a 12 sali de sport, in valoare totala de 152 milioane lei, insa pe ordinea de zi a sedintei de marti sunt doar 9 sali de sport.Consilierii USR atrag atentia ca Primaria ar trebui sa gaseasca o solutie justa si echilibrata pentru toate scolile din Capitala, nu doar pentru cele din Sectorul 3."Multe scoli din Bucuresti au nevoie de sali de sport. In loc sa faca favoruri politice pe bani publici, Primaria ar trebui sa gaseasca o solutie justa si echilibrata pentru toate scolile din Capitala. Evident, toate la pretul real si nu la sume umflate artificial", a postat USR Bucuresti pe pagina de Facebook.Prtoiectele vor fi supuse la vot in sedinta Consiliului General al municipiului Bucuresti de pe 31 octombrie.Pentru fiecare din cele 9 sali de sport s-au alocat urmatoarele sume:- Scoala Gimnaziala nr. 47 - Sos. Garii Catelu nr.130, Sector 3 - valoarea investitiei -18,3 milioane lei - 12 luni durata de executie;- Scoala Gimnaziala nr.199, bd. Nicolae Grigorescu nr 14, Sector 3 - valoarea investitiei -18,3 milioane lei, 12 luni durata executie;- Scoala Gimnaziala nr. 92, Aleea Vlahita nr. 1A, Sector 3 - valoarea investitiei -18,3 milioane lei - 12 luni termen de excutie;- Scoala Gimnaziala nr. 67, Aleea Magnetului nr. 1 - 3, Sector 3 - valoarea investitiei -11,3 milioane lei 12 luni termen de excutie;- Scoala Gimnaziala nr. 86, Aleea Reconstructiei nr. 6A, Sector 3 - valoarea investitiei -11,3 milioane lei - 12 luni termen de excutie;- Scoala Gimnaziala nr. 112, Str. Patulului nr. 2, Sector 3 - valoarea investitiei -11,3 milioane lei - 12 luni termen de excutie;- Scoala Gimnaziala nr. 200, Str. Postavarului nr. 13, Sector 3 - valoarea investitiei -17 milioane lei - 12 luni termen de excutie;- Scoala Gimnaziala nr. 75, Str. Gheorghe Petrascu nr. 55, Sector 3 - valoarea investitiei -13 milioane lei - 12 luni termen de excutie;- Liceul Benjamin Franklin, Str. Pictor Gheorghe Tattarascu nr. 1, Sector 3 - valoarea investitiei -8,5 milioane lei - 12 luni termen de excutie;Salile de sport sunt tip si vor avea urmatoarele facilitati:"Sala de sport, cu teren interior multifunctional pentru handbal, baschet, volei, fotbal si teren exterior pe terasa este un model (tip) de sala de sport, destinat obiectivului. Constructia cu un regim de inaltime Parter + Mezanin si Terasa, este configurata astfel: la parter sunt prevazute aparatul de intrare cu cabina paza, vestiarul de grup sanitar si dus pentru persoanele cu dezabilitati, cabinet medical si terenul multifunctional (handbal, baschet, volei, fotbal). La mezanin sunt amplasate vestiarele separate pe sexe. La nivelul terasei este amplasat un teren de sport exterior, prevazut cu o incinta perimetrala cu rolul de protectie fonica. Structura este realizata din stalpi din beton armat si grinzi metalice pentru planseul terasei. Inchiderile sunt realizate din pereti de zidarie termoizolati si finisati cu placi compozite, in timp ce deschiderile vitrate si translucide sunt realizate din tamplarie din profile de aluminiu si geam termoizolant si panouri din policarbonat", se arata in expunerea de motive a proiectelor."Realizarea obiectivului de investitii este necesara pentru imbunatatirea conditiilor de desfasurare a orelor de educatie fizica si sport al elevilor, cat si pentru desfasurarea altor activitati culturale si recreative in afara orelor de curs, in beneficiul elevilor", se mai arata in expunerea de motive.