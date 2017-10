Primarul Timisoarei ameninta ca va face companie Enel "de ras" in toata Europa:  Suntem primul oras din Europa in care s-a introdus iluminatul public stradal, iar Enel ne lasa in bezna seara de seara

''Suntem primul oras din Europa in care s-a introdus iluminatul public stradal, iar Enel ne lasa in bezna seara de seara. (...). Este scandalos si inadmisibil ce se intampla preponderent in zona de sud a orasului, dar sunt frecvent caderi in tot orasul. Este periculos si in trafic, iar raufacatorilor le place sa zburde in intuneric. (...). Ma pun sa fac de rasul Europei aceasta companie, prin toate canalele'', a afirmat Nicolae Robu, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.Edilul s-a declarat "disperat" ca nu are nicio posibilitate de a lua masuri impotriva acestei companii, intrucat este singura care dispune de retea de distributie in judet, si a afirmat ca nu este normal sa nu existe o institutie a statului care sa poata da amenzi unui operator care face astfel de lucruri.