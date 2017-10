UPDATE Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, vrea sa majoreze capitalul societatii SD3 Salubrizare si Deszapezire S3 SRL. Ce va face societatea, cati angajati va avea si cati bani se duc pe salarii

Pentru majorarea de capital se propune o rectificare bugetara, bugetul alocat la capitolul salubrizare si deszapezire fiind majorat cu 40 milioane lei. Initial, Consiliul local Sector 3 a alocat la acest capitol, la inceputul anului 100 milioane lei, iar acum se va ajunge la 160 milioane lei.Reamintim ca din luna septembrie, cetatenii din Sectorul 3 platesc taxa de ridicare a gunoiului, desi in campania electorala primarul a promis ca aceasta taxa va ramane 0."De mai bine de 5 ani, taxa de gunoi in Sectorul 3 este zero. Concret, cetatenii nu au platit si NU PLATESC nimic, asta insemnand o economie de peste 250 de milioane de Euro. Romania, are obligatia de a recicla, anual, o cantitate tot mai mare de deseuri. Implicit, ca sa evitam sanctiuni, si noi, ca Sector, trebuie sa facem acelasi lucru. Noi incercam sa gasim acea metoda ca cei care colecteaza selectiv, pe doua fractii, sa nu plateasca nici in continuare nimic. Insa, multi imi spuneti ca ati platit deja, fiindca in sumele ce se percep la intretinere incepand cu septembrie s-a introdus si aceasta taxa. Le-am cerut celor care mi-au scris asta sa ne ajute cu dovada platii efective catre operatorul de salubritate, dat fiind ca exista angajamentul ferm al acestuia ca NU SE PERCEPE nicio taxa", spune Robert negoita desi mai multe Asociatii de proprietari din Sector au fost notificate sa plateasca taxa de colectare a gunoiului.In sedinta de pe 31 octombrie se va supune la vot si Programul de activitate pentru anul 2017 al societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.- prestarea serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3, serviciu care cuprinde urmatoareleactivitati:a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate b) colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora,c) organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor,d) operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare,e) sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare;f) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;g) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de poleisau de inghet,h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare,i) organizarea tratarii mecano-biologice a deseurilor municipale si a deseurilor similare,j) administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare;Societatea are aprobate 200 de posturi, in baza organigramei si a statului de functii, aprobate de AGA, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, in functie de dezvoltarea societatii.Achizitionarea utilajelor se va face in baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj.Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diversi furnizori, conform legislatiei aplicabila in domeniul achizitiilor. Frecventa aprovizionarilor este determinata de volumul de activitate." Cheltuieli cu salarii - 250.000 de lei; Cheltuieli cu produse - 50.000 de lei; Cheltuieli cu parti sociale la societatile la care societatea este actionar: 90.000 lei; Pentru desfasurarea activitatilor in conditii optime se vor achizitiona utilaje, echipamente, mijloace de transport si unelte, de aproximativ 36.000.000 de lei, specifice activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare", se arata in proiectul de hotarare."Trecerea de la maturatul manual la cel mecanizat, operatiune care se va realiza cu ajutorul utilajelor multifunctionale. Actualmente, suprafata estimativa pentru care se realizeaza operatiunea de maturat manual este de 48.740.000 mp ( 80% ), iar pentru maturatul mecanizat suprafata estimativa este de 13.800.000 mp (20%).In prezent, maturatul manual are un cost de aproximativ 19 ori mai mare decat cel mecanizat", se mai arata in proiect.Dupa implementarea planului, numarul de angajati va ajunge la 350. Compania nu are puncte slabe, potrivit documentului.- Primaria Sectorului 3, in baza adoptarii hotararilor de catre Consiliul Local Sector 3- Asociatiile de proprietari de pe raza Sectorului 3- Persoanele fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 3- Operatorii economici care isi desfasoara activitatea pe raza Sectorului 3"Decizia infiintarii societatii a pornit de la problemele ridicate de catre cetatenii Sectorului 3 privind serviciul de salubrizare ( colectarea deseurilor, spalatul, maturatul manual/mecanizat, deszapezirea) in Sector si s-a recomandat infiintarea unei societati comerciale pentru prestarea serviciului de salubritate, care sa aiba drept finalitate cresterea conditiilor de viata a cetatenilor Sectorului 3", se arata in document.SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL il are ca administrator provizoriu pe Slamnescu Dorin Daniel."Aceste firme devin o veritabila administratie locala paralela prin care se vor rula anual peste 100 milioane lei. Banii insa vor fi cheltuiti evitand filtrele de transparentizare. Vom propune ca aceste firme sa implementeze norme interne de achizitii precum si publicarea tuturor contractelor. De asemenea vom cere audit extern care sa verifice situatiile financiar contabile", a declarat Liviu Malureanu, consilier USR Sector 3.