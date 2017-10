Gabriela Firea: Toate posturile de manager al spitalelor ce apartin de Primaria Generala vor fi scoase la concurs luna viitoare

Gabriela Firea a explicat ca, din cele 19 spitale subordonate Primariei Capitalei, in cinci unitati medicale managerii au mandate interimare, iar pentru alte 13 spitale, contractele managerilor expira. Un singur spital are un manager care a luat concursul pe post in urma cu un an si jumatate."Practic, luna viitoare, la aceste concursuri se va putea prezenta oricine se considera pregatit sa preia un spital. (...) Probabil, vor fi la toate spitalele multi candidati. Comisiile (de examen - n.r.) sunt formate, potrivit legislatiei, din reprezentanti ai acestui domeniu. Sper sa fie interviuri profesioniste si proiectele de buna calitate. Cred ca in jur de Craciun vom avea manageri titularizati la toatele spitalele Primariei Generale", a spus primarul general, potrivit Agerpres.Ea a mentionat ca bugetul alocat de Primaria Capitalei pentru dotarea spitalelor din subordine a fost de 95 de milioane de euro, cel mai mare dupa anul 1989.Gabriela Firea a fost prezenta joi, la Deva, unde a semnat un acord de parteneriat cu Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara in vederea desfasurarii in comun a mai multor actiuni culturale, in timpul anului viitor, cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1918.