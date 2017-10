O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei: Bani luati de la infrastructura, 2,5 milioane de lei pentru statuile lui Martin Luther si Jean Calvin si inca un milion de lei la Patriarhie

O noua rectificare bugetara va fi supusa votului Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in sedinta de marti. Astfel, ar urma sa fie luati din nou bani de la infrastructura, in timp ce s-ar acorda inca un milion de lei pentru Patriarhia Romana. In acelasi timp, este prevazuta o alocare de 200.000 de lei pentru realizarea statuii lui Stefan cel Mare, 2,5 milioane de lei pentru realizarea unui monument comun Martin Luther si Jean Calvin, iar 2,2 milioane de lei ar urma sa fie alocati pentru statuia generalului Henri Mathias Berthelot, potrivit news.ro.



Noua rectificare prevede suplimentarea bugetului alocat pentru invatamant cu 23,9 milioane de lei, ajungand la aproape 140,7 milioane de lei, pentru programul "Reabilitarea infrastructurii educationale in Bucuresti", cofinantat din credit BEI. Pentru invatamantul secundar inferior se adauga, de asemenea, aproape 30 de milioane de lei, totalul fiind de 44,5 milioane de lei.

Pentru investitii noi in domeniul educatiei, Primaria Capitalei aloca aproape 30 de milioane de lei, fiind vorba, printre altele, de complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport pentru Scoala Gimnaziala nr. 47 (4,6 milioane de lei), Scoala Gimnaziala nr. 92 (4,6 milioane de lei), Scoala Gimnaziala nr. 99 (4,6 milioane de lei), Scoala Gimnaziala nr. 67 (2,8 milioane de lei), Scoala Gimnaziala nr. 86 (2,8 milioane de lei), Scoala Gimnaziala nr. 112 (2,8 milioane de lei), Scoala Gimnaziala nr. 75 (aproape 3,3 milioane de lei) si Scoala Gimnaziala nr. 200 (4,26 de milioane de lei).

Bugetul se reduce, insa, cu peste doua milioane de lei pentru invatamantul secundar superior.

De asemenea, vor fi alocati 1,7 milioane de lei pentru repararea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap.

Bugetul pentru cultura, recreere si religie se va reduce cu 12,9 milioane de lei, de la 953,3 milioane de lei, fiind dati, insa, 6,3 milioane de lei pentru consolidarea monumentelor istorice.

In ceea ce priveste energia termica, bugetul este redus cu 69,5 milioane de lei, de la 756,2 milioane de lei, de la modernizarea a 11 centrale termice din Bucuresti fiind luati 48,9 milioane de lei.

Bugetul alocat pentru strazile si parcarile din Capitala ar urma sa se reduca din nou. Astfel, se iau de la buget 20,8 milioane de lei, ramanand cu 285,5 milioane de lei.

Noua rectificare prevede o redeucere a bugetului si de la constructii: 20,7 milioane de lei, astfel: pentru strapungerea bulevard Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu - minus 6,6 milioane de lei, de la 33,2 milioane de lei, pentru reabilitarea sistemului rutier si liniei de tramvai bulevardul Liviu Rebreanu - minus 5 milioane de lei, pentru penetratie Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti, minus 5 milioane de lei, pentru reabilitare sistem rutier si linii de tramvai pe Soseaua Pantelimon - minus 5 milioane de lei.

In cazul Administratiei Strazilor, se reduce bugetul cu 37,1 milioane de lei (de la 194,8 milioane de lei), din care cheltuielile pentru studii de fezabilitate pentru diverse proiecte inseamna 1,2 milioane de lei. Se reduce cu un milion de lei bugetul alocat pentru la semaforizare si se iau bani si de la masini, echipamente si mijloace de transport. In schimb, Primara Capitalei va cumpara un sistem mobil de topit zapada in valoare de 157.000 de lei.

De asemenea, bugetul se reduce si pentru biblioteci cu aproape 2,2 milioane de lei (de la 13 milioane de lei), pentru Centrul pentru Tineret al Capitalei cu doua milioane de lei (de la 36,4 milioane de lei) si pentru Administratia Fondului Imobiliar cu aproape 4 milioane de lei (de la 25,3 milioane de lei).

In ceea ce priveste teatrele, scade bugetul pentru consolidarea Teatrului Nottara cu 1,5 milioane de lei, pentru Teatrul Excelsior cu 1 milion de lei, pentru Teatrul Stela Popescu cu 3 milioane de lei, dar creste cel pentru Teatrul Evreiesc cu 649.000 de lei, pentru Teatrul Ion Creanga, cu 1,8 milioane de lei si pentru Opera Comica pentru Copii cu 1 milion de lei. Pentru Circul Globus, bugetul se reduce cu 1,25 milioane de lei.

In cazul Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic, bugetul este marit cu 6,3 milioane de lei. Astfel, inca 1 milion de lei vor merge catre Patriarhia Romana.

De asemenea, se mai aloca 200.000 de lei pentru realizarea statuii lui Stefan cel Mare, pana la suma de 500.000 de lei si 2,5 milioane de lei pentru realizarea unui monument comun Martin Luther si Jean Calvin. 2,2 milioane de lei ar urma sa fie alocati pentru statuia generalului Henri Mathias Berthelot. In plus, 3,5 milioane de lei vor merge catre realizarea unei lucrari de arta cu Regina Maria a Romaniei, iar 300.000 de lei pentru statuia lui Caragiale.

Bugetul ARCUB se reduce cu 18,5 milioane de lei (de la 72,8 milioane de lei), in timp ce bugetul Casei de Arte Dinu Lipatti se majoreaza cu 1,8 milioane de lei.

Ultima rectificare bugetara a fost aprobata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in 28 septembrie, atunci fiind reduse cu 175 de milioane de lei fondurile de la infrastructura. In schimb, a fost suplimentat cu 16,7 milioane de lei bugetul pentru biserici si pentru Administratiei Monumentelor.