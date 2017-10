Doi consilieri USR Sector 1 cer abrogarea hotararii prin care s-au alocat bani pentru amplasarea statuii "La fluturi", in Parcul Kiseleff

"Consideram ca aceasta interventie ar fi un abuz care ar duce la distrugerea iremediabila a monumentului istoric", a postat Ilinca Macarie pe pagina de Facebook Consilierii cer abrogare Hotararii Consiliului Local Sector 1 nr. 216/31.07.2017, prin care se aproba documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Amenajare, reabilitare si amplasare obiect de arta plastica urbana in Parcul Kiseleff"."Am constatat abateri grave de la legalitate in documentele care stau la baza proiectului de reamenajare, in toate fiind omisa calitatea de monument istoric a parcului, lipsind avize necesare si existand neconcordante in datele de identificare ale proiectului. De asemenea hotararea de consiliu, desi este o hotarare care priveste patrimoniul, nu a fost votata cu o majoritate calificata, asa cum prevede legea, ci cu o majoritate simpla", a postat Ilinca Macarie pe pagina de Facebook."Pe langa amplasarea unei statui de inaltimea unei case cu trei etaje, proiectul propus de Primaria Sectorului 1 are ca obiect reconfigurarea si remodelarea talazurilor, a lacului si a aleilor, betonand si defrisand mari suprafete verzi. Acest demers ar insemna distrugerea iremediabila a monumentului istoric Parcul Kiseleff fara avizul Ministerului Culturii privind interventia intr-o zona protejata / interventia pe un monument istoric, interventia neavand la baza niciun studiu de specialitate cu privire la valoarea reala a vegetatiei existente si la impactul pe care noua amenajare l-ar avea asupra arborilor si asupra altor elemente ce intra in componenta monumentului", a postat Ilinca Macarie pe pagina de Facebook.Statuia "La fluturi" a fost comandata de Administratia Domeniului Public Sector 1, in urma unui concurs organizat in 2012. Castigatorul a fost sculptorul Ioan Nemtoi, valoarea statuii fiind de 5.456.000 lei fara TVA.