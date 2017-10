Gabriela Firea restrange atributiile city managerului din Primaria Bucuresti

Astfel, Sorin Chirita (administratorul special al RADET) ramane ordonator de credite pentru Administratia Strazilor, Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti, Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, RADET si RATB.In urma cu doua luni, pe 1 septembrie 2017, primarul general, Gabriela Firea, daduse o dispozitie prin care l-a delegat pe Sorin Chirita ordonator principal de credite pentru:- Toate institutiile si serviciile publice de interes local ale municipalitatii, precum si regiile autonome ;- Proiectele finantate din fonduri europene sau din alte fonduri;- Achizitiile publice in valoare de pana la un milion de lei, pentru aparatul de specialitate al Primarului General si semneaza toate documentele care rezulta din initierea, implementarea, derularea si finalizarea acestora;- Toate platile in valoare de pana la un milion de lei si documentatia care rezulta din initierea, implementarea, derularea si finalizarea acestora;- Semneaza si ia decizii in legatura cu actiunile de control si alte acte administrative pentru aparatul de specialitate al Primarului General, precum si toate documentele care rezulta din initierea, implementarea, derularea si finalizarea acestora;Sorin Chirita, administratorul special al RADET, a castigat concursul organizat de Primaria Capitalei pentru functia de city manager. Sorin Chirita a obtinut la interviu nota 95,66 la interviu. Rezultatul concursului poate fi contestat in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii (31 mai, ora 12,30).Potrivit informatiilor postate pe propriul site, Sorin Chirita s-a nascut in Constanta la data de 20 mai 1978. Este licentiat in stiinte economice, psihologie si drept. Are un masterat in drept si absolvent de studii postuniversitare de specializare in management.De asemenea, a absolvit cursurile de management al infrastructurilor critice, dezvoltare regionala durabila, evaluarea proprietatilor imobiliare, achizitii publice, managementul proiectelor, urbanism, evaluarea proiectelor, mediere si psihopedagogie.Activitatea profesionala:- 2003 - 2017: Economist si Director Executiv al Centrului pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala, Director General al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Coordonator al Polului National de Crestere Constanta (ADR Sud-Est), Coordonator Dezvoltare Urbana * Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (ADR Sud-Est) si Presedinte al Consiliului de Administratie Provizoriu al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti - RADET;- din data de 11.10.2016 - Administrator Special al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti - RADET (in insolventa).- Sorin Chirita este consilier al Gabrielei Firea pe atragerea de fonduri europene.Sorin Chirita este si in CA la urmatoarele societati comerciale infiintate de municipalitate:- Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti S.A.- COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A.