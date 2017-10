Cum pot fi schimbate rapid orasele din Romania: Asociatia Municipiilor pregateste un proiect de lege care sa permita exproprierea rapida pentru refacerea cladirilor abandonate sau transformarea fostelor zone industriale

"Exista doua legi care reglementeaza exproprierea. O lege care reglementeaza exproprierea generala in Romania, spre exemplu o primarie poate sa exproprieze orice fel de activ pentru un proiect public, de exemplu pentru un parc, dar trebuie sa stea pana se termina procesul intre cel care este expropriat si Primarie, pana instanta stabileste pretul definitiv. O alta prevedere se refera la exproprierea rapida, cea pentru drumuri, cai ferate, retele de utilitati, nu pentru parcuri, de exemplu. Adica s-a evaluat terenul, s-au virat banii in cont, iar din momentul acela autoritatea foloseste terenul, iar cetateanul se poate adresa instantei daca este nemultumit, dar nu poate sa blocheze exproprierea. Aceasta lege speciala ar trebui extinsa in Romania si pentru spatii verzi si pentru proiecte de regenerare urbana", a explicat Bolojan.Acesta este de parere ca acest proiect va schimba fata oraselor, anumite zone aflate acum in paragina avand posibilitatea sa fie reamenajate cu fonduri europene."In axa de mobilitate urbana unde exista sume importante, aproximativ un miliard de euro pentru municipiile resedinta de judet, in jur de 100 milioane de euro sunt alocate pentru regenerare urbana. Adica terenuri abandonate, zone centrale abandonate, foste zone industriale, unde primesti bani europeni ca sa schimbi fata acelui loc. Poti sa construiesti o cladire publica, o piata, un parc etc. Din pacate, neexistand posibilitatea exproprierii pentru a regenera urban aceasta zona, nu pot fi folositi acesti bani. De asemenea, ai cladiri de patrimoniu care sunt in litigiu intre fosti proprietari, care se distrug vazand cu ochii pentru ca nu este nimeni care sa aiba toate instrumentele legale sa investeasca. Aceasta lege care ar extinde exproprierea rapida ar permite primariilor sa intervina in aceste zone si in mod cert am vedea zone care astazi sunt degradate grav sau abandonate, care ar fi reabilitate", a mai explicat Bolojan.Asociatia Municipiilor a votat deja pentru implementarea acestei masuri. "In perioada urmatoare lucram la o propunere efectiva pe care undeva la jumatatea lunii noiembrie o sa o avem si sa speram ca vom gasi un sprijin politic ca acest proiect de lege sa intre pe agenda parlamentara si sa fie aprobat", a incheiat edilul.