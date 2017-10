Primarul Gabriela Firea vrea sa cumpere inca 200 de autobuze dintr-un imprumut BERD

"Chiar astazi am primit scrisoarea din partea BERD, care ne garanteaza posibilitatea incheierii unui acord de 100 de milioane de euro, noi asiguram partea de cofinantare. Din aceasta suma vom achizitiona 200 de autobuze urbane Euro 6, in plus fata de cele 400 de autobuze urbane Euro 6 care sunt in licitatia clasica deja si veche de un an si ceva, dar nerezolvata si care este in contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si speram ca in doua zile sa primim un aviz pozitiv, sa putem sa o continuam", a precizat Firea, potrivit sursei citate.Aceasta a adaugat ca pentru 100 de milioane de euro, bani pe care BERD doreste sa ii transfere PMB pentru achizitionarea a 200 de autobuze Euro 6, Primaria Capitalei trebuie sa achite o cofinantare de 49%, insa nu este posibil acest lucru din cauza unui plafon de 21 milioane de euro, bani cu care autoritatile locale se pot imprumuta."Nu se pune problema sa nu avem aceasta suma de bani. O avem si vrem sa cofinantam proiectele, pentru ca ele sa se realizeze. Nu avem cum sa lasam acest prag doar pentru faptul ca se merge la Comisia de avizare a imprumuturilor locale si acolo este ca la 'Patul lui Procust', daca nu te incadrezi in suma de 21 de milioane, buna ziua, aici este usa. Nu e normal. Mi se pare o aberatie ca aceasta suma sa se duca in deficit si aceasta suma sa fie taiata. Intr-un municipiu mare ce poti sa faci, pe an, cu 21 de milioane de euro? Foarte putin", a punctat Firea.