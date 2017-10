Tabara improvizata de migranti la marginea orasului Timisoara, depistata de Politia Locala

Potrivit Politiei Locale din Timisoara, agentii au depistat, in zona Calea Aradului, un grup de migranti care si-au amenajat pe un teren mai multe corturi. Printre acestia se aflau si copii."La fata locului au fost depistate 11 persoane, dintre care trei minori, toti din Afganistan. Doi dintre cei in cauza nu detineau niciun fel de documente de identitate, motiv pentru care au fost predati politistilor de la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timis, pentru continuarea cercetarilor pentru infractiunea de trecere frauduloasa a frontierei. Ceilalti sunt inregistrati la Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil din Timisoara, precum si la centrele similare din Galati si Giurgiu", spun reprezentantii Politiei Locale.Conform acestora, cei care provin din alte centre au fost predati pentru a fi luati in evidente la Centrul din Timisoara.Politistii locali au anuntat ca vor face demersurile necesare pentru identificarea proprietarului terenului, caruia i se va dispune igienizarea zonei.O alta tabara improvizata amenajata de mai multi migranti a fost depistata tot pe Calea Aradului din Timisoara, in vara acestui an. Politistii locali i-au ridicat pe migranti si i-au predat Inspectoratului de Politie al judetului Timis pentru a-i legitima.