Noi promisiuni de parcari facute de Gabriela Firea in ziua in care o ploaie a blocat traficul din Bucuresti

"La parcarea subterana de la Edgar Quinet am primit notificare ca s-a anulat licitatia. (...) O luam de la zero. Pana la sfarsitul anului se va finaliza studiul de fezabilitate, anul viitor incepem lucrarile care vor avea termen de finalizare 2 ani. La Parcarea de la Piata Dorobanti lucrarile or incepe in a adoua jumatate a anului viitor, termen de finalizare 2,5 ani", a declarat primarul general, Gabriela Firea, in cadrul conferintei Live Business organizata de Economica.net.Primarul general promite ca anul viitor vor incepe si lucrarile la parcarile subterane prevazute in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana: Parcarea de la Piata Constitutie, Sala Palatului, Piata Lahovary si Piata de Flori, Piata Cantacuzino, acestea avand termen de finalizare 3 ani.Tot anul viitor vor incepe lucrarile la parcarile park&ride din Baneasa, Theodor Pallady, avand termen de finalizare 2 ani.In ceea ce priveste pistele de biciclete, primarul general spune ca se lucreaza la studiul de fezabilitate.Potrivit Gabrielei Firea, CNSC va da in urmatoarele doua zile o sentinta privind contestatiile la licitatia organizata de Primarie pentru achizitia celor 400 de autobuze, ceea ce va duce la deblocarea procedurii, iar caietul de sarcini pentru achizitia a 100 de troleibuze a fost finalizat.