Circulatie restrictionata in Capitala in perioada procesiunilor de Sf. Dimitrie cel Nou

Conform Brigazii Rutiere, in data de 24 octombrie vor fi desfasurate procesiuni religioase astfel: intre orele 12.00-12.30, adunarea enoriasilor in incinta Bisericii Sf. Spiridon cel Nou si pe platoul Catedralei Patriarhiei, intrarea dinspre str. Patriarhiei; intre orele 12.30-13.00, doua procesiuni religioase, desfasurate simultan, pe traseele platoul Catedralei Patriarhale - str. Patriarhiei - str. 11 Iunie - bd. Regina Maria - aleea Dealul Mitropoliei si Biserica Sf. Spiridon cel Nou - calea Serban Voda - str. Bibescu Voda - aleea Dealul Mitropoliei.La Crucea Brancoveneasca de la baza Dealului Patriarhiei, unde va avea loc jonctiunea celor doua coloane de credinciosi, se va desfasura o slujba religioasa si se va continua deplasarea pana la Altarul de Vara.Traficul rutier se va inchide in data de 24 octombrie, intre orele 12.00 - 13.00, pe durata desfasurarii procesiunilor, pe traseele sus mentionate si strazile care acced in acestea.In perioada 25-28 octombrie, in zona Catedralei Dealului Patriarhiei si esplanadei, vor avea loc activitati de pelerinaj fara afectarea traficului rutier si pietonal.Totodata, din 23 octombrie, ora 8.00, se va interzice complet stationarea autovehiculelor pe Dealul Mitropoliei, pe ambele sensuri de circulatie, precum si pe platoul de la baza aleii Dealului Mitropoliei. Tot de luni, de la ora 20.00, se va interzice stationarea autovehiculelor pe bd. Regina Maria si pe str. 11 Iunie, pe trotuar, pentru constituirea coloanelor de pelerini; se va interzice si stationarea autovehiculelor in zona parcului Carol - fantana Zodiac, pentru parcarea autovehiculelor participantilor din provincie sositi in grupuri organizate. In aceeasi zi, de la 22.00, se va interzice complet stationarea autovehiculelor pe bd. Dimitrie Cantemir (intre str. Bibescu Voda si Biserica Sfantul Spiridon cel Nou), zona mentionata fiind folosita pentru debarcarea participantilor din provincie, dupa care autocarele vor fi indrumate catre parcarea din zona parcului Carol - fantana Zodiac."Solicitam conducatorilor de autovehicule sa reduca viteza, sa circule cu prudenta, sa acorde prioritate pietonilor aflati in traversare prin locurile special amenajate trecerii si sa respecte semnalele politistilor rutieri", precizeaza Brigada Rutiera.