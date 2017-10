Gabriela Firea despre eliminarea taxei de mediu de catre PSD si ALDE: Fara taxa de mediu, au venit toate rablele din Europa in Romania si in special in Capitala

"O sa-i intrebam pe bucuresteni daca doresc sa se introduca o taxa de mediu. Daca ei sunt de acord, o vom introduce aceasta taxa, pentru ca vom ajunge ca in Bucuresti sa nu mai putem circula. Fara taxa de mediu, au venit toate rablele din Europa in Romania si in special in Capitala. Nu avem cum sa continuam asa", a declarat primarul Gabriela Firea. Citeste mai mult aici. Timbrul de mediua a fost eliminat printr-o lege initiata seful PSD, Liviu Dragnea. Legea prevedea eliminarea a 102 taxe nefiscale si a fost votata in Parlament pe 25 octombrie 2016, iar timbrul de mediu a fost eliminat in februarie 2017 si a condus la cresterea importului de masini second hand.Liviu Dragnea a revenit saptamana trecuta asupra acestei decizii. Presedintele PSD a declarat saptamana trecuta la Parlament, ca ministrul Mediului, Gartiela Gavrilescu, are ca tema elaborarea unui pachet de masuri pentru limitarea importurilor de masini second-hand in Romania, el precizand ca nu e vorba de reintroducerea unei taxe de poluare, potrivit News.ro."Doamna Gratiela Gavrilescu are tema sa vina cu o propunere in sensul asta. Dar nu de introducere a unei taxe, ci sa vedem care este cel mai bun pachet de masuri pentru ca importul de masini second hand sa nu mai creasca si sa creasca productia interna. Eu cred ca o marire a numarului de unitati pentru programul RABLA ar fi foarte buna pentru productia de autovehicule din Romania", a declarat Dragnea.