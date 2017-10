Primarul unei comune aradene cu 1.500 de locuitori a cumparat fara licitatie 760 de cosuri de gunoi stradale, pentru care trebuie sa achite de 3 ori veniturile comunei in 2017

Primarul Nicolae Valea a comandat la o firma nu mai putin de 760 cosuri de gunoi stradale din plastic, cu accesoriile necesare, precum stalpi si sistemele de prindere, pentru care trebuie achitate facturi de 678.000 de lei, desi nu s-a organizat nicio licitatie publica. Conform calculelor, fiecare cos de gunoi a costat peste 800 de lei, in conditiile in care pe internet firmele vand produse similare cu 130 - 200 de lei.Surse locale au declarat pentru News.ro ca achizitia a fost ilegala, pentru ca investitia nu a fost supusa nici aprobarii Consiliului Local, desi valoarea acesteia este de trei ori cat veniturile comunei in 2017, care sunt in suma de 220.000 de lei.Furnizorul este firma CCFRSA Marfa SRL, din Bucuresti, care ar fi primit comanda doar verbal de la primar. Cosurile de gunoi au fost livrate in perioada 2013-2015 si au fost emise trei facturi, dar Primaria a achitat partial doar prima factura. A platit in total 206.000 lei si a ramas datoare cu peste 470.000 de lei, astfel ca firma a deschis un proces, pe care l-a castigat in 2016 la Tribunalul Arad.Recent, Primaria Archis a fost somata de un executor judecatoresc sa puna in aplicare sentinta si pentru ca nu s-au platit datoriile, au inceput procedurile de executare silita. Astfel, in luna septembrie, executorul judecatoresc a cerut sa i se comunice 'lista de inventar a tuturor bunurilor mobile si imobile care apartin debitorului Primaria Archis', aratand ca suma datorata se ridica acum la 630.000 lei, cu dobanzi, penalitati, cheltuieli de judecata si executare silita."Situatia este foarte grava. Datoriile comunei noastre sunt acum de peste 900.000 de lei. Nu mai sunt nici bani de salarii, se inregistreaza restante deja. Ziele trecute, in 11 - 12 octombrie, au fost incasate salariile pe august. Avem circa 50 de salariati afectati, 18 din primarie, plus asistentii personali ai persoanelor cu handicap", a declarat o sursa locala pentru News.ro.Localnicii au auzit recent despre datoriile comunei si spun ca asteapta ca primarul sa ofere explicatii pentru cheltuielile facute, considerand ca achizitia cosurilor de gunoi nu era o prioritate. "Pe fiecare ulita sunt cosuri de gunoi la tot pasul, dar nu le foloseste nimeni. Mai dau pruncii cu picioarele in ele si se distrug. Nu stim de ce le-au cumparat ca sunt alte prioritati. Nu e normal cum a procedat domnul primar", a declarat o localnica.Comuna Archis are patru sate, respectiv resedinta Archis, Barzesti, Groseni si Nermis, iar populatia totala e de 1500 de locuitori. Primaria a cumparat mai multe cosuri decat case existente, cele patru sate avand la un loc 640 de gospodarii.Exista doar cateva strazi in aceste sate, cu o lungime totala mai mica de 20 de kilometri, iar pe toate au fost instalate cosuri la 100 de metri distanta unul de celalalt. In unele locuri, distanta dintre acestea este de cativa metri.Pentru ca si edilul-sef recunoaste acum ca sunt prea multe cosuri si nu este loc unde sa fie instalate toate, peste 400 de bucati stau depozitate de cativa ani.Contactat de News.ro, primarul Nicolae Valea nu a stiut cum sa-si justifice achizitia, spunand ca a dorit sa returneze jumatate din pubele firmei furnizoare, dar ca aceasta a refuzat sa le mai primeasca: "Ne-am gandit ca e o investitie buna, pentru ca stiti cum e aici la tara, e distanta mai mare intre case, sunt mai imprastiate, si am zis sa punem cosuri peste tot, ca sa aiba copiii unde sa arunce cand merg la scoala. E drept, sunt cam multe, dar acum e tarziu, nu mai avem ce face. Firma a castigat procesul, in cadrul caruia noi am aratat ca am facut o comanda verbala de 350 de bucati, dar ei ne-au adus mai mult decat dublu. Instanta le-a dat dreptate¬ Tot ce putem face acum este ca pe cele depozitate sa le folosim cand se strica acestea montate."Referitor la modul de achizitie, fara licitatie, primarul admite ca "nu este chiar legal": "A fost cum a fost (achizitia - n.red.), poate nu este chiar legal, nu stiu ce sa zic¬"Primarul nu a comentat pretul de achizitie, mult mai mare decat al produselor similare existente pe piata.Primaria Archis a mai fost in procedura de executare silita pentru neplata facturilor aferente unor lucrari de asfaltare, in suma de aproximativ 570.000 de lei. Procedura a fost suspendata recent, dupa ce conturile au fost poprite, iar firma si-a recuperat banii.