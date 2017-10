VIDEO ​Primaria Sector 4: Saptamana viitoare incep lucrarile de extindere si modernizare a Soselei Berceni

"Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a semnat ieri, 19 octombrie 2017, ordinul de incepere a lucrarilor de extindere si modernizare a retelei de iluminat public stradal pe soseaua Berceni, tronsonul dintre Aparatorii Patriei si Soseaua de Centura. In paralel cu aceste lucrari, au fost demarate si lucrari edilitare precum modernizarea retelelor de apa-canal si cele de distributie a gazelor. Santierul va fi deschis ca urmare a faptului ca au fost obtinute deja toate avizele prevazute de lege pentru largirea soselei Berceni cu inca o banda pe fiecare sens de circulatie, lucrarile efective urmand sa inceapa de saptamana viitoare", se arata in comunicatul de presa.Supralargirea soselei Berceni este unul dintre cele trei mari proiecte de infrastructura aflate in lucru la nivelul Sectorului 4. Lucrari similare se desfasoare pe strada Turnu Magurele, tronsonul cuprins intre Aparatorii Patriei si intersectia cu bulevardul Constantin Brancoveanu, precum si strada Luica, tronsonul cuprins intre intersectia cu bulevardul Constantin Brancoveanu si Soseaua Giurgiului. In plus, Administratia Locala a demarat lucrari de reabilitare a bulevardelor Tineretului, Alexandru Obregia si Constantin Brancoveanu, lucrari ce presupun, pe langa amenajarea de parcari in spic si reamenajarea spatiului verde, si reabilitarea trotuarelor aferente acestor bulevarde, precum si modernizarea tuturor retelelor de utilitati."Este pentru prima data in ultimii 28 de ani cand la nivelul Sectorului 4 se lucreaza coordonat cu Primaria Capitalei si, tot ca o premiera, modernizarea retelelor de utilitati se realizeaza inainte de lucrarile de asfaltare. Acest lucru inseamna dezvoltare, inseamna pasi mari catre normalitate. N-am fi putut discuta astazi despre aceste lucruri fara sprijinul Primarului General, doamna Gabriela Firea, careia ii multumesc pentru ca vine in ajutorul locuitorilor sectorului 4", declara Daniel Baluta, primarul sectorului 4.