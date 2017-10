FOTO Societatea Ornitologica Romana: In Romania traiesc peste 33.000 de  exemplare de pelicani

SOR a luat parte pentru a doua oara consecutiv la Recensamant International al Pelicanilor in Europa de Sud Est, actiune organizata de Society for the Protection of Prespa (SPP) si Hellenic Ornithological Society (HOS), partenerul Birdlife din Grecia. Numaratoarea pelicanilor a avut loc simultan in opt tari: Grecia, Albania, Muntenegru, Macedonia, Turcia, Bulgaria, Ucraina si Romania, pe parcursul unei singure zile, 6 mai 2017. Au fost vizitate nu mai putin de 118 zone de cuibarire ale pelicanilor.In Romania cuibaresc doua specii de pelicani - pelicanii creti (Pelecanus crispus) si pelicanii comuni (Pelecanus onocrotalus). Sunt pasarile zburatoare cele mai mari din tara noastra si au devenit adevarate simboluri ale Deltei Dunarii. Biologii de la SOR au acoperit Bazinul Dunarii si lacurile adiacente, Oltul inferior, litoralul Marii Negre si lacurile din vecinatate, zona lagunara Razelm-Sinoe, iar o parte din Delta Dunarii a fost monitorizata prin survol. O alta parte a Deltei si a zonei lagunare a fost monitorizata de personalul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, ARBDD."In cazul pelicanilor comuni (Pelecanus onocrotalus), exista vesti foarte bune. Cea mai mare colonie de pelicani comuni din Europa, cea de la Rosca-Buhaiova, este din ce in ce mai extinsa. Anul trecut, aici erau 18.633 de indivizi, iar in 2017 au fost numarati 28.799 de indivizi. Diferenta mare de exemplare, comparat cu anul precedent, poate fi data de faptul ca la inceput de luna mai migratia pelicanilor comuni inca nu este complet incheiata, iar acum un an nu a fost surprins un efectiv mai mare in colonie. In timpul survolarii au fost realizate fotografii aeriene, iar apoi au fost numarate individual toate pasarile care apar in fotografii. Rezultatele indica faptul ca aici avem un numar record pentru cea mai veche colonie de pelicani comuni cunoscuta de ornitologi", se arata in comunicatul SOR.Pelicanii creti, cu o populatie stabila sau chiar in usoara cresterePopulatia de pelicani creti se mentine relativ stabila si ocazional cuibareste un numar mai mare de perechi. "Acum doi ani, peste 121 de pelicani creti (Pelecanus crispus) au fost victime ale gripei aviare in zonele de colonii (Ceaplace si Lejai) din RBDD, ceea ce inseamna ca a fost pierdut un procent foarte mare din populatia din Romania. In total, specialistii de la SOR si ARBDD au identificat 563 de indivizi, spre deosebire de 534 acum un an. Vestea buna si aici este prezenta in 2017 a unei noi colonii de cateva zeci de perechi in zona de nord a Deltei, pe un lac din interiorul zonei de stricta protectie Rosca-Buhaiova", potrivit sursei citate.