Drept la replica al Primariei Capitalei la articolul "Lotul transferurilor de la Pandele la Firea. Oamenii din Voluntari trimisi sa conduca in Bucuresti"​

In legatura cu afirmatiile din articol, conform carora “ Primaria Voluntari si firmele infiintate de institutie au furnizat cel putin opt oameni plasati in puncte cheie la Primaria Capitalei” va informam ca dreptul de munca este garantat de Constitutie, iar prezentarea acestor persoane ca avand ca singur “atu” locul anterior de munca este nedreapta, tendentiosa si discriminatorie, in conditiile in care persoanele respective au experienta in administratie sau in domeniul in care vor activa in cadrul companiilor municipale.Subliniem ca, pentru functionarii publici, toate transferurile sau detasarile realizate de PMB de la preluarea mandatului Primarului General, s-au facut in conformitate cu art.90 din Legea 188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, fiind validate in totalitate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, iar pentru personalul contractual, in conformitate art. 32 din Legea 153/2017.Referitor la numirea consilierilor personali ai Primarului General, este esential de stiut ca, potrivit legii, acestia sunt numiti pe baza increderii demnitarului, pe durata mandatului acestuia. (conform OG 32/98 privind organizarea cabinetului demnitarului, coroborata cu art. 67 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala).Totodata, referitor la transferurile de personal, va informam ca, din 1.110 posturi cat are aparatul de specialitate al Primarului General, de la preluarea mandatului, au fost efectuate 41 de transferuri, de la peste 10 institutii publice ale statului, ceea ce inseamna ca, la un calcul simplu, se poate observa ca numarul persoanelor la care faceti referire in articol este infim.In ceea ce priveste membrii in Consiliile de Administratie ale companiilor municipale, facem precizarea ca aceste consilii sunt compuse din specialisti, din acestea facand parte si majoritatea directorilor cu state vechi in PMB, singurul criteriu prin care acestia au fost desemnati fiind acela al expertizei si al profesionalismului in domeniul respectiv.Mai mult decat atat, in articol se mentioneaza faptul ca domnul Liviu Balan este director executiv la Directia Proceduri achizitie, insa domnul respectiv nu este angajat al PMB.Observam ca unele articolele de pe site-ul Hotnews, avand ca subiect companiile municipale ale PMB, vorbesc doar despre oameni - care nu au avut inca sansa sa-si demonstreze pregatirea profesionala – si despre sumele pe care le-ar cheltui acestia. Cu toate acestea, nu se prezinta nici motivul clar pentru care s-a decis infiintarea acestor companii care vor alcatui un Holding Municipal, nici obiectivele acestui Holding si nici avantajele care decurg din reorganizarea activitatii PMB.Este important de mentionat ca acest Holding Municipal reprezinta, asa cum s-a mai comunicat public, un model brevetat cu succes si in alte capitale europene, cum ar fi Paris, Madrid, Viena, Praga, Lisabona etc. De exemplu, Wiener Stadwerke Holding AG, holdingul Primariei Viena, are peste 16.000 de angajati si actioneaza atat in domeniul serviciilor de infrastructura, imobiliar, energie termica, transport urban sau organizare de evenimente. La Madrid, serviciul de apa si canalizare este asigurat de Canal de Isabel, companie cu raspundere limitata, apartinand Guvernului, Consiliului Local Madrid si altor consilii locale.Despre avantajele realizarii acestor companii Primarul General, Gabriela Firea, a vorbit public in repetate randuri, insa exemplele concrete oferite (proceduri si timp de executie mai scurt, precum si costuri mai mici) nu au fost reflectate in mod clar pe site-ul hotnews, din motive obscure.In concluzie, consideram ca acesta campanie prin care se incearca cu orice pret denigrarea Primariei Capitalei si a Primarului General nu reprezinta decat actiuni politice, in defavoarea bucurestenilor. Cu toate acestea, actuala administratie va continua demersurile pentru modernizarea orasului si actiunile de eficientizare a chelturii banilor publici".