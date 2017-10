Lotul transferurilor de la Pandele la Firea. Oamenii din Voluntari trimisi sa conduca in Bucuresti

Speranta Cliseru este consilierul personal al primarului Gabriela Firea si membru in consiliul de administratie al urmatoarelor companii infiintate de Primaria Capitalei:- Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti S.A.- Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SAIn plus, Speranta Cliseru a fost numita in luna august administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al RATB.Cand a fost numita consilier al lui Firea, in 2016, Cliseru figura ca administrator public al orasului Voluntari. Anterior, Speranta Cliseru a fost director general al firmei Green City Voluntari S.A, director executiv in Primaria Voluntari, prefect de Ilfov, Administrator Public la Voluntari, consilier parlamentar pentru Gabriela Firea, dar si director general al trustului de presa Cuget Liber din Constanta.Potrivit declaratiei de interese depuse pe 26 mai 2017, Catana Dumitru este director executiv la CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, Director general Green City Voluntari si face parte din 3 consilii de administratie ale companiilor Primariei Voluntari: Euro Apavol, ACM Vol Design, Securivol SA.Balan Liviu Adrian este membru in CA la Compania Municipala paza si securitate Bucuresti si director executiv la DIRECTIA PROCEDURI ACHIZITIE din cadrul PMB. In 2016, potrivit declaratiei de avere, acesta figura consilier superior la Primaria Voluntari.Mitroi Cristinel Stefan este director general DIRECTIA GENERALA ECONOMICA PMB si in CA la Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat. Potrivit declaratiei de avere din 2016, acesta a fost sef serviciu/consilier superior la Primaria Voluntari.Barbinta Alina Nicoleta este in prezent in CA si director la Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat a Primariei Municipiului Bucuresti.Potrivit declaratiei de avere, in 2016 a fost consilier superior la Secretariatul General al Guvernului si presedinte CA la Aurora Construct Montaj firma primariei Voluntari.Acesta este in prezent in consiliul de administratie a Companiei Municipala Parking Bucuresti a Primariei Bucuresti.Potrivit declaratiei de avere si interese din 2016 ocupa mai multe functii astfel:- Presedinte AGA Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Europa- presedinte CA Ecovol SA Voluntari;- Consilier judetean Ilfov;- Administrator oras Primaria Voluntari;- Director General Euro Apavol Voluntari ;- a candidat la Camera Deputatilor la alegerile din 2016;Brod Mariana este in prezent Director Executiv la DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA a PMB si membru in CA la Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti S.APotrivit declaratiilor de avere si interese:- in 2014 a fost sef serviciu la Primaria Voluntari;- din 2015 - presedinte CA GREEN City Voluntari;In prezent, acesta este membru in CA la Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA.Potrivit declaratiilor de avere, aceasta figura:- membru CA Green City Voluntari din 2015;- angajat Ecovol;