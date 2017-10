Elevii din Romania sunt invatati de 4.500 de cadre didactice necalificate

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant spune ca motivul pentru care tinerii performanti, cu daruire si formare de specialitate, nu vor sa predea in scolile din tara din cauza salariilor mult prea mici."Daca in anul 2004, la un numar de 4 milioane de copii, existau 343.000 de posturi in educatie, in anul 2017, ne confruntam atat cu scaderea numarului de copii la 3 milioane, dar si cu scaderea numarului de posturi didactice la aproximativ 295.000. In plus, daca in anul 2005 existau 19.500 de debutanti, in 2017, numarul acestora a ajuns la 16.000. Lipsa personalului didactic calificat in scolile din Romania sporeste un fenomen pe care nu ni-l dorim: cresterea numarului de necalificati care ajung sa predea elevilor. In acest an scolar au fost incadrati 4.500 de angajati necalificati in acest sistem", se arata intr-un comunicat emis de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant.