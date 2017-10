Timis: Nicolae Robu, ingrijorat de incidenta cazurilor de cancer din judet; primarul va cere specialistilor un studiu

Edilul a afirmat ca ii incurajeaza pe abonatii Colterm din Timisoara sa ramana in sistemul centralizat de incalzire, iar pe cei debransati sa revina in sistemul pe care-l considera mai sanatos."Eu incurajez ramanerea si chiar revenirea in sistemul centralizat de incalzire. Am vazut pe net un studiu care ar fi fost facut de Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj, in care se spunea ca centralele termice de apartament emana in apartamente si in atmosfera un numar important de compusi chimici cunoscuti ca fiind cancerigeni. (...) Un lucru este de bun simt, si anume ca numarul mare de centrale termice conduce cel putin la insecuritate, oricand un numar atat de mare, care fiecare in parte prezinta o doza de risc, putand conduce la lucruri grave", a declarat miercuri presei Nicolae Robu.Edilul a punctat ca este dreptul cetatenilor de a-si alege sistemul de incalzire, dar a reiterat faptul ca primaria va comanda un studiu care sa identifice cauzele care fac ca numarul imbolnavirilor de cancer sa fie mult mai ridicat in Timis decat in alte parti din tara."In Timisoara si in judetul Timis sunt mult mai frecvente boli grave precum cancerul si cele cardiovasculare. Voi cere un studiu foarte focusat pentru identificarea cauzelor. Cel mai probabil vom apela la medicii Spitalului Municipal", a explicat Robu.Banii necesari realizarii studiului vor asigurati de la de la bugetul local.In Timisoara, in perioada anilor '90 erau circa 120.000 de abonati Colterm, iar acum au mai ramas aproximativ 70.000, restul trecand la solutia centralelor de apartament.