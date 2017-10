​​EXCLUSIV Bucuresti: Primarul Gabriela Firea l-a demis din functie pe arhitectul sef al orasului - Adrian Bold. Diana Olteanu va asigura interimatul

"In urma deliberarii, Comisia de disciplina a constatat ca functionarul public se face vinovat potrivit art.77, alin.2 lit. i de 'refuzul de a indeplini atributiile de serviciu' si litera j de 'incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri' din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare si propune sanctionarea domnului Adrian Bold cu destituirea din functia publica, in conformitate cu art.77, alin (3) lit. e din Legea nr 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Adrian Bold a fost repus in functie in martie 2016, de primarul interimar al Capitalei, Razvan Sava, dupa ce a fost demis de Oprescu in 2008. Adrian Bold a atacat in instanta documentul prin care a fost suspendat de Oprescu, obtinand castig de cauza in 2010, obligand astfel Primaria Capitalei si primarul general sa-l reintegreze in functie. In plus, Primaria Capitalei si primarul general au fost obligati la plata sumei de 77.897,06 lei cu titlu de cheltuieli judiciare si sa-i plateasca lui Bold drepturile salariale aferente incepand din 21 iulie 2008 pana la data reincadrarii efective in functie, suma la care se adauga si dobanzi.Adrian Bold a fost demis de primarul Sorin Oprescu prin Dispozitia nr. 1106/2008 pe motiv ca:- a contribuit la aprobarea unui plan urbanistic zonal prin care baza sportiva Spartac a devenit teren construibil (HCGMB 9/2002). Acum pe acest teren se ridica un mall;- nu ar fi regularizat taxele si impozitele care tineau de domeniul sau;- a intarziat la serviciu si a lipsit nemotivat;- ar fi adus Municipalitatii un prejudiciu de 300.000 de dolari fiindca nu ar fi permis unui proprietar din vecinatatea Cathedral Plaza sa construiasca o cladire asemanatoare. Mentionam ca Planul Urbanistic General permitea doar in locul unde s-a construit Cathedral Plaza o asemenea inaltime, in rest fiind prevazute cladiri joase. Proprietarul respectiv a dat in judecata Primaria Capitalei si a castigat cerand despagubiri de circa 300.000 dolari.Adrian Bold era functionar public. Acesta a contestat in instanta, in 2008, Dispozitia de demitere semnata de primarul general si Tribunalul Bucuresti i-a dat dreptate, obligand astfel Primaria Capitalei si primarul general sa-l reintegreze in functie. In plus, Primaria Capitalei si primarul general erau obligati la plata sumei de 77.897,06 lei cu titlu de cheltuieli judiciare si sa-i plateasca lui Bold drepturile salariale aferente incepand din 21 iulie 2008 pana la data reincadrarii efective in functie, suma la care se adauga si dobanzi. Decizia a devenit definitiva printr-o sentinta a Curtii de Apel Bucuresti din decembrie 2010.Adrian Bold a fost arhitect-sef al Capitalei in perioada 1997 - 2008. In 2008, in locul lui Adrian Bold, Sorin Oprescu l-a numit atunci pe Gheorghe Patrascu, fost director general al Directiei de Dezvoltare Teritoriala a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MDLPL).In cei 12 ani cat a fost arhitect-sef al Capitalei, Adrian Bold a ajuns de mai multe ori in atentia presei si a societatii civile, semnatura sa regasindu-se pe proiecte de urbanism controversate.