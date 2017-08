Controversata licitatie pentru achizitia de echipamente de joaca in Sectorul 3: Primarul PSD Robert Negoita anunta ca vrea sa-i identifice si sa-i sanctioneze pe cei care au transmis informatii eronate catre HotNews.ro

Nota: Dupa ce HotNews.ro a atentionat ca aceasta informatie este contrazisa de contractele afisate in Sistemul Electronice de Achizitii Publice, Primaria a subliniat ca "s-a referit strict la contracte ce au ca obiect furnizarea de produse, respectiv mobilier urban/echipamente pentru locuri de joaca" si a recunoscut ca are trei contracte incheiate cu Lavitex insa pentru 'lucrari de modernizare a instalatiilor electrice de iluminat in parcuri.'



Ce precizari a transmis vineri Primaria Sectorului 3 catre HotNews.ro:



"In urma materialelor de presa aparute in ultimele zile Primaria Sectorului 3 a demarat o investigatie interna pentru identificarea si sanctionarea conform prevederilor legale si a Regulamentului de Organizare Interna a persoanelor responsabile pentru transmiterea de informatii eronate catre presa.



Aceasta masura vine in urma identificarii unor inadvertente in informatiile transmise reprezentantilor mass-media cu privire la contractele de servicii/produse/lucrari derulate de Primaria Sectorului 3 in ultimii ani.



La data finalizarii investigatiei interne rezultatele vor fi comunicate public", a precizat vineri, 18 august, pentru HotNews.ro, Serviciul Relatii Mass-Media din Primaria Sectorului 3 din Bucuresti.



Contactati vineri de HotNews.ro, reprezentantii institutiei au confirmat ca este vorba de informatiile eronate transmise joi catre HotNews.ro potrivit carora "primaria Sector 3 nu a avut incheiate contracte de prestari servicii/lucrari/furnizare de produse cu firma SC Lavitex Prod SRL in ultimii 20 de ani".





Context: Cum a ajuns Primaria Sector 3 sa anunte ca va demara aceasta investigatie





Cerinta in Caietele de sarcini din licitatiile lui Negoita si poza produsului pe site-ul firmei Lavitex Prod din Breaza: Masuta joaca pentru copii tip floare cu 6 scaunele ciuperca model 3 sau echivalent





Click pentru a deschide



"Masuta de joaca pentru copii tip floare cu 6 scaunele ciuperca sau echivalent. Masa va fi de culoare alb spicuit cu rosu, iar cele 6 scaunele ciuperca vor avea piciorul alb si palaria (sezutul scaunelului) rosie cu buline albe." Acesta este doar unul dintre echipamentele de joaca solicitate in doua licitatii lansate pana acum de primarul PSD Robert Negoita, a informat joi, 17 august HotNews.ro.



Produsele descrise in documentatia licitatiilor se regasesc in oferta firmei Lavitex Prod din Breaza, care arata pe site-ul propriu ca astfel de echipamente au mai ajuns in trecut la Primaria Sector 3.

Cum? Primaria nu a oferit pana acum explicatii, iar oficialii Lavitex sustin ca 'obiectele au fost contractate de catre firme care au facut lucrari de amenajari parcuri ce includ si obiecte de joaca si mobilier urban."







Dupa publicarea articolului HotNews.ro, Primaria Sectorului 3 a precizat ca:



" Primaria Sector 3 nu are si nici nu a avut incheiate contracte de prestari servicii/lucrari/furnizare de produse cu firma SC Lavitex Prod SRL in ultimii 20 de ani. Asemanarea descrierii tehnice a produselor solicitate cu cea a produselor aflate in oferta firmei SC Lavitex Prod SRL este data de faptul ca s-a realizat pe internet o cercetare de piata pentru intocmirea documentatiei necesare." (vezi aceasta prima precizare a Primariei Sector 3 in documentul atasat)



HotNews.ro a atentionat apoi ca informatia ca Primaria Sectorului 3 nu ar fi avut nici un contract cu firma Lavitex in ultimii 20 de ani este contrazisa de contractele publice afisate in Sistemul Electronice de Achizitii Publice (SEAP), contracte pe care Primaria Sector 3 le-a incheiat prin atribuire directa cu firma Lavitex.



Drept urmare, Primaria condusa de Robert Negoita a transmis noi precizari in care subliniaza ca atunci cand a spus ca nu a avut contracte cu firma Lavitex Prod in ultimii 20 de ani "s-a referit strict la contracte ce au ca obiect furnizarea de produse, respectiv mobilier urban/echipamente pentru locuri de joaca" si a recunoscut ca are trei contracte incheiate cu Lavitex insa pentru 'lucrari de modernizare a instalatiilor electrice de iluminat in parcuri.' (vezi cea de-a doua precizare a Primariei Sector 3 in documentul atasat).





O intrebare fara rapuns inca: Cum au ajuns echipamentele de joaca ale firmei din Breaza in Sectorul 3 din Bucuresti?



Dincolo de anuntul deschiderii acestei investigatii interne, este foarte greu de inteles de ce nici pana la acest moment Primaria condusa de PSD-istul Robert Negoita nu a raspuns la intrebarea: Cum au ajuns echipamentele de joaca ale firmei din Breaza intr-un parc din Sectorul 3 din Bucuresti?





Cel mai recent 'raspuns' la aceasta intrebare l-am primit chiar vineri, 18 august, si il prezentam integral:



'Primaria Sectorului 3 nu are si nici nu a avut incheiate contracte avand ca obiect furnizarea de produse, respectiv mobilier urban/echipamente pentru joaca cu firma SC Lavitex Prod SRL.



De asemenea, va informam ca echipamentele pentru locurile de joaca din parcurile Sectorului 3 sunt furnizate de catre SC ADPB SA'.





Echipamente Lavitex, intr-un parc din Sectorul 3 din Bucuresti Foto: Lavitex.ro

In urma acestui raspuns, HotNews.ro a avut vineri o noua convorbire telefonica cu reprezentantii mass-media din Primaria Sectorului 3 in care le-am subliniat ca poza (vezi imaginea atasata) cu echipamentele de joaca care ar fi amplasate intr-un 'parc din Sectorul 3 Bucuresti' este pe site-ul Lavitex Prod, iar oficialii acestei firme au precizat deja pentru HotNews.ro ca nu au incheiat un contract direct cu Primaria Sector 3, ci ca "echipamentele au fost contractate de la societatea Lavitex de catre firme care au facut lucrari de amenajari parcuri ce includ si obiecte de joaca si mobilier urban".



Si asa ajungem la aceeasi problema: Cum au ajuns acele echipamente sa fie amplasate in Sectorul 3 din Bucuresti? Ce firme au amplasat in Sectorul 3 acele echipamente de joaca produse de Lavitex?



Vom reveni cu raspunsurile Primariei Sectorului 3 din Bucuresti, imediat ce le vom primi.





Inca o mare ciudatenie a acestei licitatii: Cum a ajuns Primaria Sector 3 sa scada valoarea estimata a acestui contract de la 175 milioane euro la 5,8 milioane euro?



Nu in ultimul rand, ar mai fi de subliniat un aspect foarte ciudat cu privire la aceasta licitatie demarata de Robert Negoita.



Primarul PSD Robert Negoita a lansat in acest an doua licitatii pentru achizitia de mobilier urban, echipamente de joaca si de fitness.



Prima dintre ele, contract cu o valoare estimata la peste 175 milioane de euro, a fost anulata la cateva ore dupa ce HotNews.ro a semnalat ce vrea sa cumpere din bani publici primarul Negoita, respectiv: catel 3D cu os de 5 metri in gura; 'dinosaur 3D' in pozitie sezut mancand un hamburger'; 'crocodil 3D' pe spatele caruia va fi realizat prin sculptura un tobogan. Produsele se regaseau deja pana la detaliu in oferta unei firme din Breaza, Lavitex Prod SRL, care are contracte cu SRI si MapN.



Ansamblu complex de joaca 'catel' 3D





Click pentru a deschide



Licitatia avea mai multe loturi si viza incheierea unui acord-cadru pe 4 ani cu maxim 3 operatori economici, contractele subsecvente urmand a se atribui fara reluarea competitiei.



Primaria a sustinut atunci ca a fost nevoita sa demareze de urgenta aceasta achizitie si ca din cauza grabei a fost comisa "o eroare in estimarea cantitatilor maximale aferente acordului-cadru", ceea ce a dus la anularea procedurii.





, cand a lansat din nou aceasta licitatie , careia i-a adus cateva modificari:siestimata a contractuluipentru o perioada de, contractele subsecvente urmand a se atribui



In cele din urma, apare evident intrebarea: Cat de mare a fost "eroarea in estimarea cantitatilor maximale aferente acordului-cadru" licitat initial, astfel ca din februarie si pana in aceasta luna cand licitatia a fost reluata, valoarea acestui contract sa scada de la 175 milioane de euro la 5,8 milioane de euro?