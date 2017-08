Nicolae Robu: Sunt un primar care vrea hypermarket-uri in oras. Nu reglementati lucrurile excesiv, lasati comunitatile locale sa-si stabileasca binele

"Da, trebuie sa purtam de grija producatorilor autohtoni, dar nu lovind in competitorii lor, ci, spre exemplu, actionand astfel incat ei sa primeasca subventii la nivelul la care primesc omologii lor din alte state membre UE, dandu-le bonus-uri pentru cultivarea soiurilor traditionale gustoase, care ne-au facut faima ca tara, iar acelora dintre noi de peste un anumit prag de ani, deliciul, apoi pentru productiile bio, respectiv facilitandu-le desfacerea prin crearea, in marile orase, de piete dedicate -"piete taranesti"-. Si intr-o multime de alte moduri! (...) Nu reglementati lucrurile excesiv, lasati comunitatile locale sa-si stabileasca ele binele, nu li-l impuneti!", a postat pe pagina de Facebook primarul Nicolae Robu.Edilul spune ca este ca trebuie sa fie decizia consumatorului de unde cumpara."Ca sa fiu concret: eu, atat ca simplu cetatean consumator, cat si ca Primar, reprezentant al cetatenilor, vreau ca, daca am chef sa cumpar produse din piata, sa am piata la indemana, iar daca am chef sa cumpar produse din hypermarket, sa am hypermarket-ul la indemana! Si ambele "chefuri", le cam am o data pe saptamana! Nu mi-ar conveni deloc -dar absolut deloc!- ca, pentru una sau alta, sa fiu nevoit sa fac kilometri, consumand inutil carburant -deci bani!- si timp, aglomerand, alaturi de altii ca mine, traficul, producand uzuri masinii si drumurilor, poluand etc.", a mai spus Robu.Reactia vine dupa primarul a citit ca Petre Daea, Ministrul Agriculturii, ii indeamna pe parlamentari sa legifereze scoaterea hypermarket-urilor in afara oraselor pentru a-i proteja pe producatorii autohtoni.