DOCUMENT Cum au ajuns echipamentele de joaca ale unei firme din Breaza sa fie cerute in licitatiile de milioane de euro lansate de primarul PSD Robert Negoita/Firma a primit fara licitatie contracte publice de peste 6,3 milioane de euro in ultimii noua ani, inclusiv de la SRI si MApN

UPDATE Reactia Primariei conduse de Robert Negoita: "Primaria Sector 3 nu are si nici nu a avut incheiate contracte de prestari servicii/lucrari/furnizare de produse cu firma SC Lavitex Prod SRL in ultimii 20 de ani. (n.a acest lucru este fals, fiind demontat chiar de contractele publice afisate in SEAP pe care Primaria Sector 3 le-a incheiat prin atribuire directa cu firma Lavitex). Asemanarea descrierii tehnice a produselor solicitate cu cea a produselor aflate in oferta firmei SC Lavitex Prod SRL este data de faptul ca s-a realizat pe internet o cercetare de piata pentru intocmirea documentatiei necesare." (vezi reactia Primariei in documentul atasat)



Echipamente de joaca produse de Lavitex sunt amplasate deja in Sectorul 3 din Bucuresti. Cum au ajuns acolo?





1. Masuta joaca pentru copii tip floare cu 6 scaunele ciuperca model 3 sau echivalent:





Descrierea din caietul de sarcini: Echipamentul este format dintr-un ansamblu monobloc masuta in forma de floare cu 6 scaunele in forma de ciuperca, confectionate din fibra de sticla. Intreg ansamblul este sustinut de un cadru metalic confectionat din teava rectangulara 20x40 mm. Blatul va fi sub forma de flaore, iar scaunele sub forma de ciuperca ()6 scaunele

. Masa va fi de culoare alb spicuit cu rosu, iar cele 6 scaunele ciuperca vor avea piciorul alb si palaria (sezutul scaunelului) rosie cu buline albe. (etc..)



2. Casuta de joaca pentru copii in forma de ciuperca sau echivalent





Casuta va fi confectionata din lemn pe cadru metalic cu acoperis de fibra de sticla in forma de semisfera cu diametrul de 2 m, care va avea aspect de palarie de ciuperca rosie cu buline albe. Casuta va fi prevazuta cu cate doua bancute atat la interior cat si la exterior prinse direct pe casuta, ferestre decupate cu gradele metalice..(etc).





Ce explicatii a oferit firma Lavitex din Breaza: Obiectele enumerate de dumneavoastra au fost contractate de la societatea noastra de catre firme care au facut lucrari de amenajari parcuri ce includ si obiecte de joaca si mobilier urban



Solicitarea HotNews.ro:

Raspunsul primit din partea firmei Lavitex Prod SRL:

HotNews.ro a solicitat explicatii Primariei Sectorului 3 in legatura cu toate aceste aspecte semnalate, insa pana la publicarea acestui articol nu am primit un punct de vedere. Vom reveni cu precizari, imediat ce le vom primi.

Primarul PSD Robert Negoita a lansat in acest anPrima dintre ele,, respectiv: catel 3D cu os de 5 metri in gura; 'dinosaur 3D' in pozitie sezut mancand un hamburger'; 'crocodil 3D' pe spatele caruia va fi realizat prin sculptura un tobogan. Produsele se regaseau deja pana la detaliu in oferta unei firme din Breaza, Lavitex Prod SRL, care are contracte cu SRI si MapN.Licitatia aveasi viza incheierea unui, contractele subsecvente urmand a se atribuiPrimaria a sustinut atunci ca a fost nevoita sa demareze de urgenta aceasta achizitie si ca din cauza grabei a fost comisa, ceea ce a dus la anularea procedurii., cand a lansat din nou aceasta licitatie , careia i-a adus cateva modificari: a scos echipamentele de joaca 3D si a scazut semnificativ valoarea estimata a contractuluipentru o perioada de, contractele subsecvente urmand a se atribuiMai mult, Lavitex Prod afiseaza pe propriul site la sectiunea portofoliu echipamente de joacaMai multe detalii au venit din partea reprezentantilor Lavitex. Redam mai jos solicitarea adresata miercuri de catre HotNews.ro si raspunsurile primite in aceeasi zi din partea firmei din Breaza:"Pe site-ul firmei Lavitex Prod SRL, la sectiunea portofoliu , sunt afisate 3 lucrari furnizate catre Primaria Sector 3:Produsele afisate in imagini pentru contractul vizand 'Parc sector 3' sunt similare cu produse solicitate in cadrul unei noi licitatii deschise cu o valoare estimata la 5,8 milioane euro , lansata in aceasta luna de Primaria Sector 3.1. Cand a cumparat Primaria Sector 3 produsele afisate in portofoliul Lavitex Prod? Detaliati, va rog, data atribuirii fiecarui contract2. Prin ce procedura de achizitie publica a cumparat Primaria Sector 3 fiecare dintre produsele afisate pe site-ul Lavitex?3. Care a fost valoarea achizitiilor in toate cele 3 cazuri?4. Cum explicati ca produse achizitionate deja anterior de la firma Lavitex de catre Primaria Sector 3 se regasesc descrise pana la detaliu in Caietul de Sarcini al licitatiei de 5,8 milioane euro lansate in aceasta luna de Primaria Sector 3? (am recunoscut doua astfel de produse: Masuta joaca pentru copii tip floare cu 6 scaunele ciuperca model 3; Casuta de joaca pentru copii in forma de ciuperca)5. Cum explicati faptul ca produse pe care firma Lavitex le are deja la vanzare sunt descrise in detaliu in cadrul unei noi licitatii de peste 5,8 milioane euro lansate in aceasta luna de Primaria Sector 3? Aceeasi situatie a fost si in luna febaruarie din acest an, cand dupa ce HotNews.ro a informat ce anume vrea sa cumpere Primarul Robert Negoita in cadrul unei licitatii a carei valoare era atunci estimata la peste 175 milioane de euro, Primaria a anulat licitatia. 6. Intentionati sa participati la noua licitatie de 5,8 milioane euro lansate in aceasta luna de Primaria Sector 3?"Din respect pentru publicația dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:S.C. Lavitex Prod S.R.L. este doar producătorul obiectelor la care faceți referire, aflate în portofoliu și pentru care societatea noastră nu are contracte cu Primăria Sectorului 3 din București.Obiectele enumerate de dumneavoastră au fost contractate de la societatea noastră de către firme care au făcut lucrări de amenajări parcuri ce includ și obiecte de joacă și mobilier urban.În ceea ce privește licitația publicată, menționăm că întocmirea caietului de sarcini îi revine autorității contractante.Întrucât, noua licitație la care faceți referire a fost publicată pe SEAP, vineri, 11.08.2017, precizăm că nu am luat încă nicio decizie referitoare la participare. Urmează ca departamentul tehnic să analizeze condițiile impuse de caietul de sarcini, după care vom lua o hotărâre."



Ce actionari si afaceri are Lavitex Prod: Contracte publice atribuite fara licitatie in valoare de peste 6,3 milioane euro, inclusiv de la SRI si MApN





Date furnizate la solicitarea HotNews.ro de Agentia pentru Agenda Digitala (AADR), care gestioneaza Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), arata ca, din 2008 pana in prezent, firma Lavitex Prod a castigat contracte publice - cele mai multe prin atribuire directa - in valoare de peste 28,5 milioane lei (fara TVA), echivalentul a peste 6,3 milioane de euro. ( vezi documentul atasat acestui articol. )

, cu sediul in Breaza, judetul Prahova, este detinuta de- 5% din capitalul social - si- cu 95% din capitalul social,, "societatea Lavitex Prod a derulat, in ultimii ani, peste 1.100 de contracte cu institutii de stat, majoritatea cu atribuire directa (doar 25 dintre ele fiind castigate in urma unor licitatii), in valoare totala de peste 2,3 milioane de euro. Pe lista de clienti care au acordat contracte prin atribuire directa firmei - care se ocupa cu amenajarea de spatii verzi si confectionarea de jucarii, mobilier stradal si de birouri, scene, pubele si cosuri de gunoi sau cabine de vot se regasesc Serviciul Roman de Informatii, unitati ale Ministerului Apararii Nationale, dar si primarii conduse de edili condamnati sau anchetati pentru coruptie (Primaria Buzau, in mandatul lui Constantin Boscodeala, condamnat la 5 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu; Primaria Onesti, in mandatul lui Laurentiu Neghina, condamnat pentru mita la bacalaureat, iar lista ar putea continua)".