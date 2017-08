​​ULTIMA ORA Bucurestenii raman deocamdata fara autobuze noi. Licitatia Primariei Capitalei pentru 400 de autobuze, anulata din lipsa de oferte

Una dintre nemultumirile celor care au cumparat caietul de sarcini pentru a participa la licitatie a fost ca Primaria nu a impartit in trei loturi licitatia, in functie de dimensiunea autobuzelor, o contestatie in acest sens fiind depusa la CNSC, insa a fost solutionata in favoarea Primariei Capitalei.Primaria Generala a Capitalei a publicat in SEAP pe 1 iulie licitatia pentru achizitionarea a 400 de autobuze pentru RATB, contract estimat la circa 510,5 milioane de lei, fara TVA, pentru o perioda de 4 ani.Contractul vizeaza achizitia a 320 de autobuze cu o lungime de 12 metri cu o capacitate minima de 96 de calatori, 50 de autobuze cu o lungime de 10 metri si o capacitate minima de 70 de calatori, precum si 30 de autobuze articulate, lungi de 18 metri, cu o capacitate minima de 135 de calatori.Conform caietului de sarcini toate autobuzele trebuie sa aiba podea coborata pe toata suprafata (nu se admit trepte), rampa mecanica pentru accesul persoanelor cu disabilitati, precum si Instalatie de incalzire, ventilare si aer conditonatatat pentru calatori, cat si pentru compartimentul soferului.Autobuzele trebuie sa aiba o motorizare Euro 6 si sa poata functiona pe diesel si biodiesel.Autobuzele trebuie sa aiba instalate echipament de numarare a numarului de calatori (cu precizie de minim 99%), monitoare TFT/LED pentru informare si publicitate, precum si sistem de supraveghere video , interior-exterior.In plus, toate autobuzele vor trebui sa aiba sisteme care sa previna furtul de combustibil precum: echipamente de masurare a consumului de combustibil, cu transmiterea datelor prin computerul de management al traficului si instalatie de de detectare si alarmare in cazul deschiderii neautorizate a busonului de la rezervor.