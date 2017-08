Bugetare participativa: Clujenii pot depune pana pe 20 august proiecte pentru oraș. Primaria va finanta 15 proiecte, fiecare cu maxim 150.000 Euro

17 iulie - 20 august - depunere proiecte;

21 august - 1 octombrie - analiza proiecte;

2 octombrie - 22 octombrie - prima etapa de vot;

23 octombrie - 29 octombrie - validare vot I;

30 octombrie - 19 noiembrie - a doua etapa de vot;

20 noiembrie - 26 noiembrie - validare vot II;

27 noiembrie - afisare rezultate finale.

Acesta este primul proces de Bugetare participativa online din Romania, prin care municipalitatea urmareste implicarea directa in luarea deciziilor privind proiectele orasului a tuturor celor care locuiesc, muncesc sau studiaza in Cluj-Napoca si au cel putin 18 ani.Procesul de bugetare participativa a inceput pe 17 iulie, iar pana in prezent au fost depuse peste 160 de proiecte pe domeniile de activitate anuntate:1. Alei, trotuare si zone pietonale;2. Mobilitate, accesibilitate si siguranta circulatiei;2. Spatii verzi si locuri de joaca;3. Amenajare spatii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);4. Infrastructura educationala si culturala;5. Orasul digital.Propunerile de proiecte depuse trebuie sa indeplineasca criteriile stabilite prin Regulamentul procesului de bugetare participativa, disponibil integral pe platforma www.bugetareparticipativa.ro.Cetatenii care nu au acces la internet sau nu sunt familiarizati cu mediul digital pot primi sprijin pentru depunerea de proiecte la biroul amenajat in incinta Centrului de Cultura Urbana Casino (din Parcul Central ¬Simion Barnutiu¬), in fiecare zi lucratoare intre orele 13.00 ¬ 17.00.Calendarul procesului de Bugetare participativa este urmatorul:"Analiza tehnica si juridica a propunerilor va fi realizata de catre Primaria Municipiului Cluj-Napoca pana la data de 1 octombrie 2017. Departamentele de specialitate ale Primariei vor verifica conformitatea propunerilor cu standardele Regulamentului si cu alte reglementari legale in vigoare. Propunerile care indeplinesc conditiile de eligibilitate pot suferi ajustari tehnice din partea Primariei Municipiului Cluj-Napoca in aceasta etapa, daca este necesar, cu instiintarea prealabila a deponentilor. Similitudinea continutului propunerilor sau proximitatea spatiala a acestora poate duce la integrarea diferitelor propuneri intr-un singur proiect", se arata in comunicatul de presa emis de Primaria Cluj-Napoca.Mai multe informatii despre primul proces online de bugetare participativa din Romania sunt disponibile pe: www.bugetareparticipativa.ro, la adresa de email - bugetareparticipativa@primariaclujnapoca.ro, la telefon: 0371 376 646 pe Facebook pe paginile: Bugetare participativa (http://fb.com/bugetareparticipativa) si Municipiul Cluj-Napoca (http://fb.com/PrimariaClujNapocaRomania).