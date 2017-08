Gratuitati de la Primaria Bucuresti pentru tineri: doua firme gestioneaza un buget de 3,3 milioane de lei

Neptun - Hotel Cocor

Eforie Nord - Hotel Petrolul, Hotel Felix, Hotel Sirius

Eforie Sud - Hotel Crisana

Olimp - Hotel Pam Beach

Venus - Hotel Favorit

Costinesti - Hotel Stefania

Constanta - Vila Comfort Aparthotel.

Ceea ce vor face tinerii in cadrul acestor scoli, finantate de Primarie prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, nu este foarte clar explicat. In formularul de inscriere se cere aplicantului sa precizeze care sunt domeniile sale de interes: "Munca si antreprenoriat", "Educatie non-formala si cultura", "Sanatate, sport si recreere" si "Participare si voluntariat". Odata ce a completat formularul online, pe mail va primi detalii privind scoala de vara la care a fost repartizat si activitatile pe care le va face.Cazarea se face la urmatoarele hoteluri:Pentru acest program bugetul este 3,300.000 lei, fara TVA, costul mediu pentru un student este de 1,380 lei, care include cazare si 3 mese pe zi.Pentru furnizarea acestor servicii au fost incheiate doua contracte:- contractul nr. 109/15.06.2017 cu SC COMTURIST S.A. - in valoare de valoare 1.035.000 lei.- contractul cu nr. 110/16.06.2017 SC Icar Tours Litoral SRL in valoare de 1.965.000 lei.Potrivit datelor de la Restrul Comertului, firma Icar Tours Litoral SRL are doi actionari: Angelica Afrodita Radulescu si Luminita Mihaela Barhalescu. Cea din urma este sotia omului de afaceri Cristian Gheorghe Barhalescu, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Cristian Barhalescu este cunoscut ca avand mai multe legaturi de afaceri cu Sorin Strutinsky, potrivit ziuadeconstanta.ro. Sorin Strutinsky a fost trimis in judecata in 2015, de DNA, alaturi de fostul primar al Constantei, Radu Mazare.Potrivit procurorilor DNA, in perioada 2006-2009, Radu Mazare, beneficiind de ajutorul lui Strutinsky Sorin Gabriel, a solicitat suma totala de peste 2.000.000 euro si primit circa 1.000.000 euro si 2.472.303,8 lei de la reprezentantii a doua societati comerciale, in scopul facilitarii emiterii documentatiilor de urbanism necesare dezvoltarii unor proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intentionau sa le dezvolte in Constanta.In perioada 2008-2014, Radu Mazare, cu ajutorul lui Strutinsky Sorin Gabriel, a primit de la S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L., al carei asociat si administrator in fapt era Martin Eduard Stelian, peste 7 milioane de euro, pentru ca a asigurat acesteia castigarea unei licitatii organizate de Primaria Constanta pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a orasului.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, COMTURIST S.A are doi actionari: SC COCOR SA si SIF MUNTENIA.Context:"Programul "Scoala de Vara 2017" este un program destinat tututor studentilor si tinerilor din Municipiul Bucuresti (tanar - persona cu varsta cuprinsa intre 18-35 de ani), in limita locurilor disponibile. Centrul pentru Tineret al municipiului Bucuresti a fost infiintat in Noiembrie 2016, prin urmare acesta este primul program de acest fel dezvoltat si implementat de institutie. La nivel local si national nu exista o statistica clara cu privire la numarul studentilor si tinerilor, acestea fiind doua dintre prioritatile institutionale pentru Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, pentru anul 2017. Stabilirea unui numar de locuri pentru acest program a fost realizata prin raportarea la numarul de locuri alocate de catre alte institutii publice centrale si locale cu responsabilitati in domeniul de tineret, precum si de la cererile exprimate de catre organizatiile studentesti si de tineret de pe raza Municipiului Bucuresti", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Participantii trebuie sa indeplineasca cel putin una din cele doua conditii obligatorii, enuntate mai jos :- Tanar cu varsta cuprinsa intre 18 - 35 de ani, cu domiciliul sau resedinta (viza de flotant valabila pentru anul 2017) in municipiul Bucuresti. Dovada domiciliului sau a resedintei se face prin prezentarea cartii de identitate la momentul cazarii in hotelul in care ati fost repartizat.- Studenti sau masteranzi cu varsta maxima de 35 de ani, inscrisi la o facultate de stat sau privata din municipiul Bucuresti. Dovada indeplinirii acestei conditii este reprezentata de prezentarea carnetului sau legitimatiei de student, vizata pentru anul universitar 2016-2017.