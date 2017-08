Drumul gunoaielor, la cativa kilometri de Cluj. Un lider local a pus de unul singur pubele, dar Consiliul Judetean l-a somat sa le ia de pe drum

Dincolo de impasibilitatea autoritatilor, care nu pot amenaja niste spatii corespunzatoare de depozitare a gunoiului, ramane eterna problema a educatiei. Indiferent daca n-ai unde arunca resturile dupa o iesire la iarba-verde, e de neconceput sa-ti arunci gunoiul pe marginea drumului.Lacul Tarnita se gaseste intre comunele Rasca, Marisel si Gilau (judetul Cluj), la vest de municipiul Cluj-Napoca. Cu o suprafata de cca. 215 ha si o lungime de peste 8 km si o adancime maxima de peste 70 de metri, lacul Tarnita este una din cele mai apreciate zone turistice din judetul Cluj.Iar cand turistii dau navala in zona, in urma lor ramane un dezastru usor de anticipat, mai ales ca asta se intampla an de an.Un clujean a filmat recent o parte a drumului, iar imaginile nu necesita nici un comentariu.