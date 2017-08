Primaria Capitalei a taiat o bucata de pe trotuarul de pe bd. Regina Elisabeta ca sa amenaje o alveola pentru stationarea masinilor

"Primaria Capitalei isi face alveola pentru ca masinile oficialilor sa poata parca fix in fata institutiei. Asta inseamna ca masinile respective vor circula pe banda dedicata RATB? Si daca vin dinspre Universitate? Vor face si un giratoriu? Gandindu-ne la Viena, orasul ales drept model de smart-city de catre chiar doamna primar Firea, stim ca primaria de acolo nu are parcare in fata intrarii. Cum facem doamna Primar? Ne uitam la ei dar facem altfel?", a postat Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania pe pagina de Facebook.