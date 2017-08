Cat ii costa pe bucuresteni taberele oferite gratuit de Primaria Capitalei si ce firme castiga de pe urma lor

Contract nr: 1931 - Servicii tabere pentru elevii de gimnaziu si liceu din Bucuresti, Litoralul romanesc al Marii

Contract nr: 2053 - Servicii tabere pentru elevii de gimnaziu si liceu din Bucuresti, in strainatate

Contract nr: 1929 - Servicii tabere pentru elevii de gimnaziu si liceu din Bucuresti, munte

Contract nr: 1930 - Servicii de tabere pentru elevii de liceu din Bucuresti - Litoralul romanesc al Marii Negre

Contract nr: 1932 - Servicii hoteliere pentru cadre didactice si si pers auxiliar din invatamantul din Bucuresti

Printre castigatori se numara Fundatia Universitara Bioterra, care aprimit un contract de 13 milioane lei fara TVA pentru servicii de masa si cazare la Mare. Aceasta detine Complexul agroturistic Comorova din Neptun. Printre politicienii care au absolvit cursurile Universitatii Bioterra se numara Florentin Pandele, primarul Voluntariului si sotul Gabrielei Firea, dar si Robert Negoita, primarul Sectorului 3 din Bucuresti.Cel mai mare lot l-a castigat firma VILA REGAL S.R.L., care a concurat singura la licitatie, circa 29 milioane lei. Aceasta detine hotelul Regal din Costinesti ANTTS TOURS SRL - a obtinut un contract de 19 milioane lei pentru taberele organizate in strainatate si la munte, iar SC Tander Maxx SRL - circa 9 milioane lei pentru complexul din Vama Veche. Teodor Munteanu a fost candidat independent la Primaria Mangalia, apoi la europarlamentare, din partea Fortei Civice. Acesta a facut cerere de intrare in legalitate pentru complexul din Vama Veche."Primaria Municipiului Bucuresti, prin PROEDUS, ii trimite pe litoralul romanesc si grecesc pe toti cei care s-au implicat in activitati scolare si extrascolare, pe parcursul anului 2016-2017. Elevi din clase primare, gimnaziale, liceeni, dar si peste 2000 de profesori, se vor bucura de o saptamana gratuita in statiunile de la malul marii, Comorova, Neptun, Costinesti, Vama Veche, dar si in statiunea Paralia Katerini, din Grecia. Peste 2000 de elevi care s-au remarcat in activitatile si proiectele sportive organizate de PMB, prin PROEDUS, isi vor petrece vacanta de vara pe litoralul romanesc si cel grecesc. Tot atatia liceeni, inscrisi in programul "Fii si tu voluntar PROEDUS!", se vor distra la mare. Alte cateva mii de tineri, olimpici si sefi de promotie de gimnaziu si liceu, isi pregatesc bagajele pentru vacanta. Primarul Municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, a premiat, anul acesta, si 2.000 de profesori coordonatori ai elevilor olimpici, diriginti ai sefilor de promotie, antrenori ai sportivilor premiati si cadre didactice implicate in proiectele din cadrul Parteneriatului Civic pentru Educatie-CIVITAS. Si ei isi vor petrece o saptamana din vacanta la Vama Veche. Proiectele CIVITAS le-au oferit posibilitatea altor 2500 de elevi bucuresteni, care au optat sa se dedice activitatilor non-formale, sa plece la mare", se arata in comunicatul Primariei Capitalei emis in luna iunie.Elevii se vor bucura de activitati variate, de la workshop-uri de consiliere si orientare in cariera, competitii, cantonamente si activitati sportive, pana la evenimente multimedia, cultural artistice si recreative, a anuntat institutia.Data atribuirii contractului: 08.06.2017Numarul de oferte primite: 1Numarul de oferte admisibile: 1Castigator: FUNDATIA UNIVERSITARA BIOTERRAValoarea contractului: 13.104.000 fara TVAUniversitatea Bioterra fost implicata, in 2000, intr-un scandal legat de emiterea de diplome si certificate imprimate de Ministerul Educatiei, fara ca Bioterra sa aiba dreptul pentru asemenea tipizate, la acea vreme CNEEA hotarand retragerea autorizatiei, pana la remedierea problemelor.O serie de politicieni au urma cursurile Universitatii Bioterra. Unul dintre ei este Robert Negoita, devenit primar al sectorului 3 din Bucuresti. Primarul de Voluntari, Florentin Pandele , a absolvit in 2004, facultatea Bioterra, specializarea drept.Potrivit site-ului universitatii, aceasta detine Complexul agroturistic Comorova din Neptun si Complex Agroturistic Trei Brazi din Predeal.Data atribuirii contractului: 19.06.2017Numarul de oferte primite: 2Numarul de oferte admise: 1Castigator: ANTTS TOURS SRLValoarea totala a contractului: 8.709.624 lei fara TVAFirma a fost infiintata in 2005 si ii are ca actionari pe SCARLAT LUCIA si Scarlat Mihai Bogdan, potrivit datelor de la Registrul Comertului.Data atribuirii contractului: 08.06.2017NUmarul de oferte primite: 1Numarul de oferte admisibile: 1Castigator: ANTTS TOURS SRLValoarea totala a contractului 10.484.688 lei fara TVAFirma a fost infiintata in 2005 si ii are ca actionari pe SCARLAT LUCIA si Scarlat Mihai Bogdan, potrivit datelor de la Registrul Comertului.Data atribuirii contractului: 08.06.2017Numarul de oferte primite: 1Numarul de oferte admisibile: 1Castigator: VILA REGAL S.R.L.Valoarea contractului: 29.376.000 lei fara TVAFirma a fost infiintata in 2003 si il are ca actionar pe MAZILU GIGI ADRIAN, potrivit datelor de la Registrul Comertului.Proedus a mai incheiat in 2013 un contract cu firma SC REGAL HOLIDAY SRL pentru Servicii hoteliere si de restaurant/tabere pentru copii. Valoarea acordului cadru a fost de 4, 2 milioane lei. La licitatie a participat o singura firma, respectiv castigatorul.Data atribuirii contractului: 08.06.2017Numarul de oferte primite: 1Numarul de oferte admise: 1Castigator: SC Tander Maxx SRLValoarea contractului: 8.877.600 lei fara TVAPotrivit datelor de la Registrul Comertului, firma ii are ca actionari pe MUNTEANU TEODOR si MUNTEANU STEFAN.Teodor Munteanu a fost candidat independent la Primaria Mangalia, apoi la europarlamentare, din partea Fortei Civice.Potrivit ziuadeconstanta.ro , Teodor Munteanu a cerut in 2016 la Agentia Pentru Protectia Mediului Constanta intrarea in legalitate pentru Complexul hotelier din Vama Veche.