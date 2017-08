Proiect: Primaria Sectorului 6 vrea sa amenajeze cea mai lunga pista de alergat din Bucuresti pe digul de la Lacul Morii si cea mai mai mare plaja artificiala din Romania pe insula

"La Lacul Morii, proiectul se imparte in doua parti. Prima parte se refera la amenajarea digului, si aici avem un protocol semnat cu Apele Romane prin care am luat in administrare toata zona de promenada si coborarea de pe dig, ca sa putem intretine spatiul verde. Digul va fi amenajat de la barajul Ciurel pana la podul catre insula Lacului Morii. Se va reface pavajul, cu sistem iluminat, cosuri de gunoi, banci si doua piste, una de alergat si una pentru biciclete. Va fi cea mai lunga pista de biciclete din Bucuresti si vom avea cea mai lunga pista de alergat in aer liber din Bucuresti, sunt in jur de 4km dus/4 km intors. Intentia este ca la final sa avem o pista circulara, dar in acest moment nu vom putea face asta deoarece pe partea digului natural spre cartierul Militari se vor executa lucrari de reparatii de catre apele Romane prin fonduri europene si nu vrem sa investim degeaba", a explicat primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, pentru HotNews.ro.Primartul promite ca acest proiect va fi gata anul viitor, lucrarile urmand sa inceapa dupa ce se finalizeaza studiul de fezabilitate si licitatia pentru desemnarea constructorului.Cea de-a doua faza se refera la amenajarea insulei Lacul Morii. Aceasta trebuie preluata de la Apele Romane, iar aici se doreste amenajarea unei plaje artificiale."Dorim sa amenajam cea mai mare plaja artificiala din Romania unde toata lumea sa aiba acces gratuit. Sunt foarte multe persoane care nu isi permit sa plateasca 50 de lei intrarea la strand, in weekend, atunci am spus sa le oferim aceasta alternativa. Va fi o plaja artificiala cu nisip unde vor fi mici bazine, ca sa te racoresti si niste dusuri. In lac nu se poate face baie fiindca reprezinta rezerva strategica de apa a Bucurestiului. Nu se permite lucrul acesta. Nici nu vrem sa afcem acest lucru, este periculos, acolo sunt curenti foarte puternici", a mai explicat primarul.