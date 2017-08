Primaria Capitalei vrea sa acorde donatorilor de sange tichete de masa in valoare de 150 lei si acces gratuit la evenimente culturale

"In acest moment un donator de sange primeste din partea Guvernului tichete de masa in valoare de 63 lei, o zi libera si transport gratuit. Primaria generala vine sa suplimenteze acest pachet de stimulente pentru donatori, iar in prima sedinta de Consiliu General vom propune ca toti cei care doneaza sa primeasca un plus de 150 lei, tot in tichete de masa, si posibilitatea de a participa pe baza cardului de donator la toate evenimentele educative si culturale ale capitalei sau acolo unde primaria este partener.In plus, Primaria Capitalei va da Ministerului Sanatatii un teren in suprafata de 2.000 mp pentru construirea unui nou centru de transfuzii, actualul centru fiind incadrat in clasa I de risc seismic - cu bulina rosie.