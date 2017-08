RATB a demarat licitatia pentru dotarea a 150 autobuze cu aer conditionat

"Obiectul contractului consta in furnizarea produselor si prestarea serviciilor pentru modernizarea autobuzelor Mercedes Benz EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori (inclusiv furnizarea pieselor necesare). Furnizorul trebuie sa isi ia angajamentul ferm ca sistemele de climatizare autobuze care fac obiectul contractului, vor functiona pe autobuze, in conditiile climatice ale Municipiului Bucuresti si vor realiza conditiile de microclimat in salonul pasagerilor conform celor prevazute in Caietul de Sarcini. Furnizorul trebuie sa isi ia angajamentul ferm sa garanteze caroseria autobuzului fata de posibilitatea aparitiei de fisuri, coroziune, deteriorari, in zona de montaj a instalatiei de climatizare pe autobuz si defectiuni grave care pot apare la echipamentele si agregatele autobuzului, pe toata durata remanenta de viata a autobuzului. Furnizorul trebuie sa isi ia angajamentul ferm ca sa realizeze reomologarea de tip la RAR a autobuzelor pe care va monta sistemele de climatizare pe costurile si raspunderea sa in conditiile prevazute de legislatia romana in domeniu", se arata in anuntul de pe SEAP.Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 13 septembrie 2017. Criteriul de atribuire a contractului va fi pretul cel mai scazut.