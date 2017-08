Primaria Capitalei vrea sa acceseze fonduri europene pentru realizarea a 60 km de piste pentru biciclete

"Programul Operational Regional 2014 – 2020 cu finalizare 2023, are o axa relevanta pentru transport in Regiunea de dezvoltare Bucuresti– Ilfov: Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon are o alocare totala pentru Bucuresti-Ilfov, de aprox 150 milioane Euro si va finanta dezvoltarea modurilor durabile de transport urban. Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti – Ilfov include propuneri detaliate de proiecte care sa duca la incurajareautilizarii bicicletei si, in prima etapa de infiintare a retelei utilitare pentru biciclete, pe termen scurt, vor fi dezvoltate 12 proiecte, care insumeaza aproximativ 60 km in zonele cele mai importante. A aparut Ghidul de Finantare, iar proiectele pot fi depuse in perioada 20 sept 2017 – 20 martie 2018", se arata intrun comunicat emis de Primaria Capitalei.Astfel municipalitatea a inceput intocmirea studiilor de fezabilitate pentru urmatoarele trasee:1. Calea Victoriei: Calea Victoriei - Splaiul Independentei (0,6 km)2. Traseu prin Bucuresti: Piata Unirii - Piata Victoriei (3,3 km)3. Traseu pentru cumparaturi: Piata Victoriei - Baneasa (6,5 km)4. Traseu de agrement: Piata Unirii - Mihai Bravu (3 km)5. Traseu catre scoala: Universitate - Doamna Ghica (6 km)6. Traseu catre birou: Doamna Ghica - Pipera (6,3 km)7. De-a lungul Dambovitei: Sos. Virtutii - Piata Unirii (5,6 km) (corelare cu proiect „coridor verde”, in lungul Damboviƫei)8. Traseu Est: Piata Unirii - 1 Decembrie (6 km)9. Traseu catre Gara: Basarab - Piata Romana (2,4 km)10. Centrul orasului - Smart City I: Piata Unirii - Sos. Alexandriei (5,2 km)11. Centrul orasului - Smart City II: Sos. Alexandriei - Magurele (6,2 km)12. Bucuresti - Ilfov: Soseaua de centura - Voluntari - Doamna Ghica (7 km)In etapa 2, pe termen mediu – municipalitatea vrea sa de zvolte restul retelei regionale de interconectare, de aproximativ 200 km infrastructura pentru biciclete.