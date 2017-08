Gabriela Firea vrea sa suplimenteze numarul de vouchere pentru programul "Biciclisti in Bucuresti" pana la 30.000

"In prima sedinta din aceasta luna a Consiliului General voi propune suplimentarea acestui numar de 5000 de vouchere, pentru a acorda tuturor celor care s-au inscris - in jur de 30.000 de bucuresteni - voucherele pentru a-si putea achizitiona mai usor biciclete, care pot sa coste pana la 500 de lei. Si atunci se acopera prin voucherul de la Primarie intreaga suma sau peste 500 de lei, dar atunci fiecare trebuie sa adauge suma dorita", a afirmat Firea la forumul "Deseurile - de la pierdere la resursa. Obiective pentru Romania", eveniment organizat la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.Cele 5000 de vouchere oferite de municipalitate la finalul lunii iulie s-au epuizat imediat, in doua zile fiind procesate un numar de 4.136 de cereri depuse la Centrul de Relatii cu Publicul, iar pe adresa de e-mail au fost primite peste 14.500 de cereri.